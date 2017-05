NBC 2017-2018: cancellazioni, rinnovi e nuove serie TV

Tempo di rinnovi e cancellazioni per le serie di NBC. Dopo il rinnovo di “Timeless” arriva la cancellazione di “Chicago Justice”.

NBC: tutti i rinnovi e le cancellazioni

Il mese di maggio è un periodo di ansia per i fan delle serie TV. Come ogni anno i network americani scelgono quali show del loro palinsesto potranno andare avanti e a quali dovremo dire addio.

Il network che più sta facendo parlare di sé, ultimamente, è NBC.

Dopo tanta fortuna grazie all’inaspettato successo di “This Is Us”, il canale americano ha dovuto ammettere anche qualche sconfitta.

Tra le cancellazioni troviamo, infatti, “Chicago Justice“. Quest’ultima era la quarta serie tratta dal ciclo dedicato alla città di Chicago, dopo “Chicago Fire”, “Chicago PD” e “Chicago MED”. La serie, che si focalizzava sul mondo della giustizia legale di Chicago, non è riuscita a sopravvivere agli ascolti.

Al suo fianco si trova un altro spin-off: “The Blacklist: Redemption” non ha convinto né critica né pubblico. La comedy di Vanessa Hudgens, “Powerless” che inizialmente aveva suscitato interesse per la trama e le recensioni positive, si aggiunge nella lista delle cancellazioni. Infine, il fantasy diretto dal regista andiamo Tarsem Singh, “Emerald City”, adattamento originale de “Il Mago di Oz” era spacciato sin dall’inizio.

Per ogni serie cancellata, però, c’è un rinnovo. Sono tante, fortunatamente, le serie TV che torneranno l’anno prossimo. Oltre alla già citata “This Is Us”, troviamo anche il fantasy sui viaggi nel tempo “Timeless”.

Ecco la lista completa dei recenti rinnovi e delle cancellazioni:

Rinnovi

Timeless

Law & Order SVU

Great News

Chicago Fire

The Blacklist

Chicago PD

Chicago Med

Blindspot

Taken

The Good Place

Superstore

Cancellazioni

Chicago Justice

The Blacklist: Redemption

Powerless

Emerald City

NBC: le nuove serie in arrivo il prossimo anno

Quali nuove serie TV di NBC sostituiranno quelle cancellate? Si comincia con una versione antologica di “Law & Order” dal titolo “Law & Order – True Crime : The Menendez Murders“. La serie, con protagonista Edie Falco, racconterà dell’ossessione mediatica attorno alla storia dei due fratelli Menendez, che nel 1989 uccisero i propri genitori.

Tra le grandi attese, invece, c’è sicuramente “Good Girls“, una sorta di “Breaking Bad” al femminile con un pizzico di commedia. Nel lato action, invece, una delle novità sarà la serie “Brave“, incentrata sul mondo dei militari operativi e del team di analisti che lavora al loro fianco. Molti altri sono gli show che NBC programma di mandare in onda nella stagione 2017/2018. Non ci resta che attendere per scoprire quale di queste si rivelerà un successo.

Paola Pirotti

23/05/17