Michael J. Fox torna in una serie televisiva

Michael J. Fox torna a recitare nelle serie televisiva targata ABC, “Designated Survivor” affianco al protagonista Kiefer Sutherland nelle vesti di presidente degli Stati Uniti.

Michael J. Fox: il ritorno alle scene

Uno dei personaggi più amati dal pubblico, Michael J. Fox protagonista assoluto della trilogia di “Ritorno al futuro”, nel 2000 per colpa della malattia che lo aveva colpito, era stato costretto a lasciare la scena. Da quel momento sono state poche le sue apparizioni televisive e quasi nulle quelle cinematografiche. Nel 2013 era avvenuta l’ultima con una serie di quindici episodi scritta appositamente per lui, “The Michael J. Fox Show”. Oggi rivedremo questo grandissimo personaggio sul piccolo schermo, anche se per soli cinque episodi, grazie alla partecipazione nella serie targata ABC e trasmessa in Italia da Netflix, “Designated Survivor” vicino a Kiefer Sutherland (“24”) e Natascha McElhone (“Californication”).

La serie vede come protagonista Tom Kirkman, Segretario della Casa e dello Sviluppo Urbano degli Stati Uniti d’America, un membro di scarsa importanza del Gabinetto del Presidente degli Stati Uniti d’America. Dopo che il Campidoglio durante il discorso sullo stato dell’unione, viene fatto saltare in aria, uccidendo il presidente insieme al suo vice, quasi tutti i membri del Congresso e del Gabinetto, nonché i giudici della Corte Suprema, l’unico a salvarsi della linea di successione presidenziale è Tom Kirkman.

Michael J. Fox: in Designated Survivor

Michael J. Fox, in questa serie interpreterà Ethan West, un avvocato di alto rango in quel di Washington D.C., questi verrà assunto dal Gabinetto del Presidente per investigare sulla presunta perdita di informazioni classificate ad opera dell’ex presidente Cornelius Moss (Geoff Pierson).

Ethan West, si rileverà un personaggio ipercompetitivo, astuto, implacabile e dedito al suo mandato. Una determinazione che lo renderà un avversario imprevedibile e formidabile per il presidente Tom Kirkman, interpretato da Kiefer Sutherland.

Tomas Barile

11/01/2018