Michael Fassbender ha finalmente detto Sì

Se ne parlava da un po’, e diciamocelo, era anche ora: l’affascinante attore irlandese di origine tedesca si è sposato, in segreto, con la sua compagna Alicia Vikander… con sommo sconforto da parte di tutto il mondo femminile.

La coppia ha organizzato il tutto a Ibiza; il pre-matrimonio si è svolto in spiaggia, senza tante cerimonie – gli invitati, amici e parenti, erano vestiti in modo semplice, come se si trattasse di una normale domenica passata al mare -, e il rito vero e proprio nel resort La Granja.

Un amore nato sul set

La coppia Fassbender – Vikander, consolidatasi da tempo ormai, e dopo un bel periodo di convivenza, è ‘nata’ durante le riprese di “La luce sugli oceani” – girato nel 2014 ed uscito nelle sale nel 2016 -; a quanto pare i due, su consiglio del regista, erano partiti da soli per lavorare sui rispettivi personaggi e familiarizzare con i luoghi delle riprese (Australia e Nuova Zelanda), esperienza che li ha fatti avvicinare ed innamorare l’uno dell’altra.

Fassbender stesso ha ammesso che la chimica, tra loro due, è stata immediata, eppure non si è mai esposto troppo circa la loro relazione. Meglio così, considerando che i rumors, il più delle volte, sono motivo di discrepanze ed allontanamenti nel luccicante mondo del cinema. Nonostante ciò, al primo sentore del possibile matrimonio (facile intuirlo, considerando che i due attori si erano stabiliti già da tempo ad Ibiza per passare delle ‘tranquille’ vacanze insieme) i paparazzi naturalmente si sono precipitati sul luogo per immortalare la coppia con le fedi al dito.

Alicia Vikander, vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in “The Danish Girl”, sembra assolutamente lontana dagli standard del suo neo coniuge Fassbender (nonché da quelli della sua stessa terra natìa, la Svezia, vista la sua carnagione olivastra accompagnata da capelli ed occhi scuri), che, ricordiamolo, ha alle spalle relazioni con donne bellissime come Mădălina Diana Ghenea, attrice e modella romena; eppure i due sembrano incredibilmente innamorati. Anzi, genuinamente innamorati, tanto da non aver bisogno di mettere costantemente sotto i riflettori la loro storia, cercando di preservarla come un bellissimo fiore lontano dalle intemperie.

Nicole Ulisse