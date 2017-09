Maze Runner 3: ecco le prime immagini di Dylan O’Brien nel prossimo capitolo

La produzione di “Maze Runner 3” non ha avuto vita facile. Dopo il terribile incidente di Dylan O’Brien sul set, la pellicola ha subito ritardi e un sacco di difficoltà, ma ora pare essere pronto all’uscita cinematografica. Ecco le prime foto ufficiali del nuovo capitolo della trilogia.

Maze Runner 3: la sinossi ufficiale

La 20th Century Fox ha fissato una data d’uscita per “Maze Runner 3”: 26 gennaio 2018 (in Italia molto probabilmente arriverà a Febbraio). Ora abbiamo finalmente le prime immagini di “Maze Runner 3: The Death Cure”, così come la prima sinossi ufficiale, prima del debutto del trailer.

Le foto sono state rilasciate da BuzzFeed e MTV, ma sono stati condivisi anche sulla pagina ufficiale del film. Queste foto ci danno l’opportunità di dare il nostro primo sguardo ufficiale al cast in azione, tra cui Dylan O’Brien, l’attore che è stato gravemente ferito sul set durante un stunt, comportando ritardi. Dopo un lungo periodo di guarigione, O’Brien è tornato sul set per finire la trilogia di Maze Runner. Ecco la sinossi ufficiale:

“Nel finale epico della saga di “Maze Runner”, Thomas guida il suo gruppo Gladers verso la loro ultima e pericolosa missione. Per salvare i propri amici, devono penetrare nella leggendaria Last City, un labirinto controllato da WCKD che può rivelarsi il più letale: chi uscirà sano e salvo dal labirinto otterrà le risposte alle domande che i Gladers hanno chiesto fin da quando sono arrivati“.

Maze Runner 3: fine di una saga tra le più redditizie negli ultimi anni

I film di “Maze Runner” si sono dimostrati piuttosto redditizi finora: i capitoli precedenti hanno guadagnato un totale di 660 milioni di dollari al Box Office mondiale. Lo studio ha promesso che il primo trailer di “Maze Runner: The Death Cure” verrà rilasciato al più presto, ma non hanno dato una data precisa.

Godetevi le immagini:

Silvia D’Ambrosio

22/09/2017