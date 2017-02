Matthew McConaughey sarà la star di “The Beach Bum”, l’ultimo film di Harmony Korine, il regista di “Spring Breakers – Una vacanza da sballo”.

Matthew McConaughey: affascinante e ribelle in “The Beach Bum”

La star Matthew McConaughey, premio Oscar per “Dallas Bluyers Club”, interpreterà il mascalzone Moondog nella commedia “The Beach Bum”. Il regista stesso ha dichiarato in un comunicato: “The Beach Bum sarà una folle corsa e non mi viene in mente nessun’altro attore più adatto di Matthew McConaughey per interpretare il nostro eroe affascinante e ribelle Moondog in questa commedia esilarante e irriverente”.

Le riprese del film inizieranno verso luglio con la produzione in mano a Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte, che collaboreranno con John Lesher per la LeGrisbi Productions, Steve Golin per la Anonymous Content e Charles-Marie Anthonioz per la Iconoclast.

Proprio il produttore Lesher si espresso in proposito, dicendo:

“In The Beach Bum, Harmony ha plasmato il film perfetto per i nostri tempi così seri e bui: una commedia originale, irriverente ed esilarante che solo lui poteva creare. Sono eccitato all’idea di lavorare insieme a lui, così come con i miei colleghi della Anonymous e della Iconoclast, su quella che sono sicuro darà un nuovo volto al genere e conquistgerà il suo posto fra le grandi commedie.”

Rocket Science si occuperà delle vendite internazionali già all’European Film Market di Berlino, mentre Creative Artists Agency rappresenterà i diritti di distribuzione in Nord America.

Thorsten Schumacher, CEO e fondatore di Rocket Science, ha detto che “il personaggio Moondog di McConaughey è puro carisma, una vera forza della natura e uno spirito libero senza compromessi con un desiderio per la vita e tutto ciò che la circonda. ‘The Beach Bum’ riunisce un incredibile team di regia, produzione e talento”.

Matthew McConaughey: dove l’abbiamo visto e dove lo vedremo di recente

Tra i lavori recenti di McConaughey vi sono “Free State of Jones”, dove ha interpretato il contadino ribelle nel periodo della secessione americana Newton Knight, e “Gold”, dove è irriconoscibile nei panni di un miliardario. I suoi prossimi progetti, oltre la pellicola di Korine, sono il dramma gangster “White Boy Rich”, e “La Torre Nera” (in uscita il 10 agosto in Italia), basato sull’omonima serie di romanzi di Stephen King, nel quale l’attore vestirà i panni del malvagio stregone Walter Padick.

07/02/2017