Il progetto della nuova serie “The Romans” sta prendendo la giusta forma. Lo sceneggiatore inglese Michael Hirst ha infatti annunciato ufficialmente la collaborazione con il regista premio Oscar Martin Scorsese.

Martin Scorsese nel team della nuova serie “The Romans”

Michael Hirst non è di certo nuovo a successi planetari. Dopo le serie “I Tudors” e “Vikings”, lo sceneggiatore inglese aveva annunciato mesi fa la sua nuova idea di una serie sull’Antica Roma, chiamata appunto “The Romans”. Non erano stati rilasciati ulteriori dettagli, mentre oggi arriva una conferma davvero incredibile.

Sarà Martin Scorsese uno dei collaboratori e registi della nuova serie. Si potrebbe dire che Michael Hirst sa bene come arrivare al successo e sicuramente Scorsese è un nome di garanzia. I due si sono trovati piuttosto d’accordo sulle linee da seguire per questa serie: il pilot è già concluso e, anche se gli altri episodi sono ancora delle bozze, le riprese di “The Romans” dovrebbero iniziare il prossimo anno in Italia.

Lo sceneggiatore e il regista condividono il desiderio, risalente a molti anni fa, di dar vita ad un progetto che racconti la vita dell’Antica Roma (da Giulio Cesare in poi) e Hirst ha dichiarato di sentirsi molto soddisfatto di questa collaborazione. Ha infatti sempre ammirato la particolare prospettiva dei film di Martin Scorsese e la profondità psicologica che caratterizza i suoi personaggi; in particolare, ha elogiato “Taxi Driver” e Travis Bickle, uno dei personaggi più riusciti del mondo cinematografico del secolo scorso.

Da ciò è nata l’ispirazione di Hirst di porre sullo schermo un Giulio Cesare in gioventù, per mostrare agli spettatori qualcosa di nuovo sulla storia romana. La volontà non è quella di far vedere il “solito” Giulio Cesare in età adulta, ma di mostrare come la formazione e le esperienze giovanili abbiano influenzato la sua mente brillante.

Rispetto al cast non sono state ancora fatte molte dichiarazioni e sembra che nessun attore sia ancora stato confermato, ma Hirst si è detto comunque entusiasta di questa esperienza e consapevole che chiunque sarebbe orgoglioso e fiero di lavorare con Martin Scorsese.

Claudia Pulella

12/2/2018