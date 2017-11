Mark Strong nel nuovo film DC

Mark Strong è in trattative per ricoprire il ruolo del Dottor Sivana nel nuovo cinecomic targato Dc “Shazam”.

Mark Strong: un nuovo ruolo da villan

Mark Strong non sarebbe nuovo a questo genere di lavoro visto che in passato ha prestato il volto per il personaggio di Sinestro nel non troppo fortunato film, sempre dell’universo cinematografico DC, “Lanterna Verde” di Martin Campbell con Ryan Reynolds come protagonista, nel 2011. Come villan ispirato ad un personaggio dei fumetti ha interpretato anche il criminale Frank D’Amico nel film “Kick-Ass” di Matthew Vaughn nel 2010, con Aaron Taylor-Johnson e Nicolas Cage.

Sempre diretto da Matthew Vaughn e ispirato sempre da un fumetto ha ricoperto il ruolo di Merlino nella saga di film “Kingsman – Secret Service”, del 2014, e nel suo sequel uscito quest’anno “Kingsman – Il cerchio d’oro”, insieme a Colin Firth e Taron Egerton.

Mark Strong: il personaggio del Dottor Sivana

Il Dottor Sivana il personaggio che potrebbe interpretare Mark Strong, è lo scienziato malefico e nemico di Billy Batson, il mortale più potente del mondo che pronunciando appunto la parola shazam ottiene poteri straordinari da dei antichi.

Il personaggio di Billy Batson sarà interpretato dall’attore Zachary Levi, il Chuck Batowski della serie “Chuck”, che già ha accettato il ruolo. Insieme a lui ci sarà Dwaye Johnson che interpreterà un altro antagonista di Billy Batson, Black Adam, che in futuro avrà un film interamente dedicato a lui.

Il nuovo film della DC Extended Universe “Shazam” sarà diretto da David F. Sandberg, autore di film come “Lights Out” e “Annabelle 2: Creation”, e scritto da Henry Gayden e Darren Lemke.

La pellicola sarà prodotta oltre che dalla Warner Bros. anche dalla New Line Cinema e le riprese si svolgeranno a Toronto a partire dal prossimo febbraio. Il film dovrebbe uscire nelle sale nel 2019.

Tomas Barile

03/11/2017