Margot Robbie: Harley Quinn per “Birds of Prey”

Margot Robbie produrrà “Birds of Prey” e riprenderà il personaggio di “Suicide Squad“, Harley Quinn.

Margot Robbie e il ritorno di Harley Quinn

Margot Robbie è una giovane attrice e produttrice australiana, diventata nota grazie al personaggio di Harley Quinn, che ha interpretato nel 2016 nel film “Suicide Squad”. La cattivissima compagna di Joker, ritorna nel team DC Comics per un nuovo film dal titolo “Birds of Prey” e non solo nelle vesti di protagonista ma, anche, nel ruolo di produttrice esecutiva.

L’attrice ha rivelato che la produzione della pellicola partirà nel gennaio 2019 e ha descritto il film come “diverso da ciò che siamo sempre stati abituati a vedere” e non solo per l’alta componente femminile del cast. La Robbie ha sottolineato che “Birds of Prey” sarà prodotto con un “budget molto più ridotto” rispetto alle precedenti pellicole della DC.

“Birds of Prey” è progetto che verrà curato dalla Sue Kroll di Kroll & Co Entertainment e Bryan Unkeless della Clubhouse Pictures, nonché dalla già citata Margot Robbie.

Margot Robbie e le girls del cast di “Birds of Prey”

Secondo quanto riportato da The Wrap giunge la conferma sui lavori di “Birds of Prey”, l’atteso adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto DC che riunirà per la prima volta sul grande schermo l’omonimo gruppo di supereroine.

Nella DC Comics le Birds of Prey sono una squadra internazionale di lotta contro il crimine con eroine come Oracle interpretata da Barbara Gordon, Black Canary la bellissima Dinah Laurel Lance e Helena Bertinelli che veste i panni di Cacciatrice.

Il nuovo film vedrà il gruppo di eroine leggermente diverso rispetto a quello fumettistico: in questo caso il “girl team” sarà composto da Black Canary, Huntress, Cassandra Cain, Renee Montoya e l’immancabile Harley Quinn. Grande assente del cast è Batgirl, che tornerà al cinema con un film dedicato esclusivamente alle sue gesta.

La pellicola di questo nuovo comic è stata descritta come una storia corale che riunirà vigilanti e criminali per affrontare un cattivo di Batman mai apparso sul grande schermo.

Anche dietro la telecamere non mancano volti femminili di grande spessore come quello di Cathy Yan, che ha fatto il suo debutto al cinema con “Dead Pigs”, e dirigerà “Birds of Prey” che è basato su una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, al lavoro anche sullo script del nuovo film di Batgirl. Inoltre, la Yan è la terza regista donna a unirsi all’universo DC con questo film e sarà anche la prima donna asiatica a dirigere un film di questo genere.

Chiara Broglietti

17/07/2018