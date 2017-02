The Lego Movie: il sequel trova il regista in Mike Mitchell

“The Lego Movie”, sequel dell’omonimo film di animazione 2014 scritto e diretto da Phil Lord e Christopher Miller, entrambi con un passato di animatori, riconoscerà come suo regista Mike Mitchell, director del film “The Troll”, della Dreamwork’s Animation e distribuito da Fox.

Lego Movie: il progetto prende forma

Warner ha già reso noto al pubblico, che dopo “Lego Batman – The Film”, ci sarebbe stato un altro film spin-off di ” The Lego Movie”. Ebbene sembra sia arrivato il momento, o quasi. Mike Mitchell sarà il nuovo regista del film d’animazione.

Mike Mitchell è il terzo regista ingaggiato per il sequel di “Lego Movie”. Preceduto da Chris McKay che ha lavorato come co-regista al film “The Lego Movie” ed è stato originariamente segnalato per fare il suo debutto alla regia anche in questo sequel. Invece, è stato spostato poi oltre: a dirigere “The Lego Batman Movie”.

Ancora prima di Mitchell le redini del progetto erano affidate a Rob Sharb, conosciuto per “Monster House”, ma anch’esso sostituito, e stando ad alcune testimonianze, l’abbandono del lavoro è stato causato da divergenze creative.

Sia ” The Lego Movie” che “The Lego Batman Movie” sono animati dalla Warner Bros, e la casa di animazione australiana Animal Logic. Il sequel di “Lego Movie” è stato originariamente datato per maggio 2018, quindi si dovrà aspettare ancora un po’, ma il progetto è cominciato.

Per ora il sequel di ” The Lego Movie” è nelle mani di Mike Mithchell.

Roberta Perillo