Pubblicato il promo di “Legion”, la nuova serie tv della Marvel sul mutante David Haller, interpretato da Dan Stevens.

La Marvel Entertainment rilascia il nuovo promo della serie tv “Legion”, che vede come protagonista David Haller, il mutante dalle svariate personalità. Il video dà una visuale della mente complessa del personaggio, il potente mutante che non riesce a distinguere la realtà e le allucinazioni mentali. Lo spettatore si ritrova come il protagonista a cercare di capire quale sia la vera realtà e se le allucinazioni che abbiano una valenza profetica. Il promo entra proprio nel cervello pulsante di David tramite un’iniziale tac del cranio, che ci mostra come il potere mutante si muova al suo interno.

Haller è interpretato dall’attore Dan Stevens, noto per il ruolo di Matthew Crawley in un’altra serie tv di successo, come “Downtown Abbey”. L’attore dagli occhi azzurri sembra calzare a pennello in quello di un affascinante mutante che cela nell’intimo più di un ‘io’.

Legion: la prima serie fuori dall’universo Marvel Cinematic Universe

“Legion” è stata creata da Noah Hawley per il network FX, che la distribuirà dall’8 febbraio, ed è la prima serie televisiva prodotta da Marvel Television a non far parte del Marvel Cinematic Universe, infatti, parlando di mutanti si rifà ovviamente alla saga degli “X-Men” (Haller è il figlio di Charles Xavier), ma è slegata dai film, in quanto si svolge in un universo parallelo.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-cards=”hidden” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>His mind has a mind of its own. <a href=”https://twitter.com/LegionFX”>@LegionFX</a> premieres 2/8 on FX. <a href=”https://t.co/GuJDsQ8g0j”>pic.twitter.com/GuJDsQ8g0j</a></p>— Marvel Entertainment (@Marvel) <a href=”https://twitter.com/Marvel/status/823968755361386496″>January 24, 2017</a></blockquote>

Erika Micheli

25/01/2017