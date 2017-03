Legion: la serie Fox-Marvel rinnovata per una seconda stagione

Neanche il tempo di trasmettere il sesto episodio, “Chapter 6”, che lo show televisivo ‘caso’ di questo inizio di 2017, “Legion” è stato rinnovato per una seconda stagione. Sembra proprio che la serie ideata da Noah Hawley e incentrata sul personaggio fumettistico di casa Marvel, David Charles Haller, noto come Legione, abbia colpito nel segno, dell’audience e della produzione.

Legion: la ristrutturazione delle superhero series si aggiudica una seconda prova

E’ stata proprio la Fox a ordinare una seconda stagione per “Legion”, come si è potuto evincere direttamente dalle parole di Eric Schrier e Nick Grad, i due pezzi grossi del network americano dietro l’elaborazione della serie. A ragione, dato che finora lo show televisivo si è assestato nella posizione di uno dei drammi seriali più visti e gettonati degli ultimi mesi.

“La prima stagione di ‘Legion’ è stato un risultato sorprendente” – ha affermato Schrier – “Più di una nuova serie, ‘Legion’ è totalmente una prova originale nel genere supereroistico. I nostri ringraziamenti vanno a Noah Hawley per essersi preso il peso del rischio creativo, mandando in frantumi tutte le aspettative. E’ un privilegio lavorare ancora con Noah, la sua squadra di produzione, il notevole cast e i nostri partner alla Marvel Television, per un’altra stagione”.

Dal canto suo, la Marvel Television ha confermato la positività e slancio dietro questo secondo progetto, tramite le parole di Jeph Loeb, produttore esecutivo e capo della sezione televisiva della nota casa cinematografica:

“Siamo elettrizzati al pensiero di una nuova stagione di ‘Legion’. Lo spettacolare lavoro effettuato da Noah su David Haller [Dan Stevens] e tutti gli altri personaggi da lui portati invita ci fa bramare di più. Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri partner della FX e del successo che stiamo condividendo con la nostra prima serie TV insieme”.

Legion: l’annuncio che i fan stavano aspettando

Sicuramente quest’annuncio di oggi sarà stato spasmodicamente atteso dal mondo dei fan della serie Marvel, assai nutrito, dato che lo show è trasmesso dalla Fox Networks Group tramite i suo canali internazionali in circa 125 paesi (la seconda stagione sarà trasmessa dallo stesso network).

A confermare l’apprezzamento da parte del pubblico e della critica interviene Rotten Tomatoes con il suo punteggio di ‘Certified Fresh‘ del 93% e Metacritic con un risultato di 82 per plauso universale.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la serie ideata da Noah Hawley e interpretata da uno straordinario Dan Stevens abbia davvero impressionato il pubblico e la critica.

C’è solo da sperare che, alla luce di questi primi sei ‘outing’ televisivi, la serie continui a sorprenderci con la sua schizofrenia e l’incertezza che la contraddistingue, sempre uguale e diversa a se stessa allo stesso tempo.

Nel frattempo la nostra redazione la seguirà molto da vicino con le nostre recensioni e i nostri spoiler, perché “Legion” è una struttura seriale cinematografica che potrebbe seriamente essere annoverata tra le più importanti della storia delle superhero series (e non solo).

Alfonso Canale

16/03/2017