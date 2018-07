La verità di Robin Wright su Kevin Spacey

L’attrice Robin Wright, collega di Kevin Spacey in “House of Cards”, parla per la prima volta del collega in un’intervista televisiva.

Robin Wright rompe il suo silenzio su Kevin Spacey:”I Did not Know The Man”

Robin Wright protagonista nella serie di Netflix “House of Cards”, è stata intervistata dalla giornalista Savannah Guthrie in una puntata della trasmissione NBC Today che andrà in onda oggi.

La rete ha diffuso ieri un frammento dell’intervista in cui viene riportata una domanda fatta dalla Guthrie a proposito del collega Kevin Spacey e del suo comportamento sul set della serie.

Bisogna ricordare che proprio a seguito delle recenti accuse di presunta violenza sessuale rivolte a Spacey, l’attore hollywoodiano è stato sospeso dalla serie, che concluderà con la sesta stagione in uscita e vedrà come unica protagonista Robin Wright.

Dopo mesi di silenzio sulla vicenda, la Claire Underwood di “House of Cards” parla del collega:” Non ho avuto modo di conoscere lo Spacey uomo”, dichiara l’attrice, ” Ho solo avuto a che fare solo con l’artista che è”.

L’intervista completa alla Wright sarà pubblicata tra poche ore dalla NCB today, ma nella piccola anticipazione pubblicata viene riportato proprio la descrizione del rapporto tra lei e Kevin, il quale viene descritto come un semplice scambio di battute che i due attori avevano tra un ciak e l’altro.

Lo scandalo intorno a Kevin Spacey è esploso lo scorso ottobre, quando l’attore di “Star Treck: Discovery”Anthony Rapp, rivelò di essere stato molestato da lui a una festa quando aveva solo 14 anni mentre Spacey 26. L’attore da subito si dichiarò estraneo ai fatti e di non ricordare l’accaduto. Successivamente, Spacey rese pubblica la sua omosessualità e di chiedere scusa per il presunto accaduto. Nonostante ciò, la reazione dell’opinione pubblica non fu positiva, altre accuse furono mosse alla star sia da parte di impiegati del set dalla serie “House of Cards” e recentemente da tre uomini di origine londinese.

In assenza di Kevin Spacey dalla popolare serie la Wright è stata promossa a unica protagonista della sesta e ultima stagione, di cui erano stati girati i primi due episodi, prima dello scandalo e del licenziamento dell’attore. Non è ancora chiaro come il personaggio di Frank Underwood è uscito dalla storia essendo stato il protagonista per ben cinque stagioni.

Chiara Broglietti

9/07/2018