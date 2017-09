La teoria dei fan su “Thor: Ragnarok”

La maggior parte dei fan della Marvel è alla ricerca delle Gemme dell’Infinito nel Marvel Cinematic Universe, nel mirino degli occhi di falco è ricaduto il tanto atteso “Thor: Ragnarok”. La misteriosa Gemma dell’Anima, l’unica gemma ancora rimasta nel mistero, il cui nascondiglio potrebbe essere rivelato proprio in “Ragnarok”. Molti si aspettano che possa mostrarsi come arma della villain interpretata da Kate Blanchett, Hela.

“Thor: Ragnarok”, la chiave per l’ultima Gemma

Prima di emozionarsi troppo sul fatto che una Gemma dell’Infinito possa spiegare i poteri di Hela nel nuovo trailer di “Thor: Ragnarok”, dove si vede palesemente che lei distrugge il suo indistruttibile martello. Nell’anteprima è stata presentata Hela in tutta la sua mistica gloria, combattendo in slow motion contro le Valkyrie (un evidente flashback), ma dagli altri spezzoni appare più di una versione del personaggio della Blanchett, quindi si analizzerà la decadenza e la successiva ascesa al potere di Hela in questo terzo capitolo della saga di “Thor”.

Una delle versioni mostrate dà l’impressione di essere un vecchio nemico evaso di prigione, dopo esser stata la temuta Dea della Morte. Nel film si scoprirà l’origine dei suoi poteri e di come li ha persi, per poi arrivare a scoprire chi ucciderà per riottenerli. Si parla ovviamente della Hela che viene mostrata nel trailer senza elmo e con i vestiti tutti rovinati.

Dove ha preso i suoi poteri? Come è arrivato Thor nell’arena? Perché Hela è una ricercata? Queste sono le principali domande che si sono posti i fan di tutto il mondo.

Bisogna carpire i vari segnali dal trailer di “Thor: Ragnarok”

Nel trailer viene mostrato solamente il momento della trasformazione finale della villain interpretata da Kate Blanchett: delle onde di energia giallo-arancione che le donano un aspetto rinvigorito e un costume del tutto iconico, tutto accompagnato dall’espressione soddisfatta stampata sul volto di Hela.

La domanda principale che ci si pone spontanea è proprio la prima che ci si fa guardando il trailer: Come ha fatto a diventare così potente Hela? Potrebbe veramente essere stata opera di una delle Gemme dell’Infinito?

Per il momento di evince semplicemente che Hela, con i suoi nuovi poteri, conduce una crociata contro i soldati Asgardiani, reclamando il suo legittimo titolo di Dea della Morte. Tocca solo aspettare di vedere il film per capire effettivamente se è vero che i suoi poteri sono opera di una Gemma dell’Infinito.

Alessio Camperlingo

29/09/2017