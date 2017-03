Titolo originale: La mecanique de l'ombre

Regia: Thomas Kruithof

Cast: François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes, Sami Bouajila, Simon Abkarian

Genere: Drammatico, Thriller, Colore

Durata: 93 minuti

Produzione: Francia, 2016

Distribuzione: Europictures

Data di uscita: 6 Aprile 2017

"La meccanica delle ombre" racconta la storia di Duval (François Cluzet), un dipendente modello: un contabile preciso, meticoloso, riflessivo, efficiente ed ex alcolista. La sua vita procede tranquilla finché, a causa di problemi aziendali, non viene licenziato; inizia, così, una ricerca disperata per un nuovo posto di lavoro che si rivela, però fallimentare. Inaspettatamente, però, viene contattato da un misterioso uomo d'affari, Clément, che gli propone un nuovo impiego: Duval dovrà trascrivere, velocemente e senza errori, delle intercettazioni telefoniche ogni giorno per un'organizzazione di sicurezza, in cambio di un cospicuo stipendio.

Spinto dalla difficoltà della sua situazione economica, il protagonista de "La meccanica delle ombre" accetta, senza porsi troppe domande. Cercando di ignorare l'eccentricità del suo capo e l'illegalità del compito che gli è stato affidato, Duval inizia il suo lavoro ma ben presto si accorge che dietro c'è qualcosa di più: il contenuto delle cassette che deve ascoltare 'scotta' politicamente e ben presto rimane coinvolto in un pericoloso intrigo che vede implicati i servizi segreti e le alte sfere del governo francese.

L'esistenza di Duval viene totalmente sconvolta: una telefonata si traduce in un vero e proprio omicidio e capisce di essersi invischiato in una cospirazione di morte ma tirarsi fuori dalla situazione non è un'opzione prevista. Il protagonista è costretto a confrontarsi con le violente meccaniche che si celano dietro al mondo dei servizi segreti e con il corrotto mondo politico.

La meccanica delle ombre: un thriller sul mondo della politica

Ne "La meccanica delle ombre" il regista belga Thomas Kruithof vuole mettere in scena la situazione politica della Francia attuale, denunciandone l'ambiguità e mostrando i suoi lati più oscuri. Tutta la storia è percorsa da uno spiccato gusto per il giallo: un unico individuo si trova a combattere contro il sistema, intessuto di cospirazioni e corruzione. Il focus dell'opera è proprio il voler presentare la sfera politica francese degli ultimi anni ma soprattutto i suoi retroscena e il suo business.

A interpretare il protagonista Duval, un cinquantenne costretto ad accettare la prima occupazione possibile per sollevarsi dal baratro e dall'esaurimento nervoso, è François Cluzet ("Quasi amici", "Un momento di follia" e "11.6") che nel suo nuovo ambiente lavorativo si relaziona prettamente con: Gerfault, interpretato da Simon Abrakian, Clement, un personaggio inquietante e rassicurante al tempo stesso che ha il volto di Denis Podalydès e Labarthe, un agente segreto freddo e severo impersonato da Sami Bouajila. Diverso è il rapporto che il protagonista instaura con Sara (Alba Rohrwacher), una donna straniera, fragile che l'uomo si sente di proteggere e con la quale sente di avere un legame, forse per la comune condizione di isolati.