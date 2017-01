Kong – Skull Island: il gorilla più famoso del cinema nei nuovi banner

Kong – Skull Island: arrivano i nuovi banner pubblicati dalla Warner Bros sul quale viene raffigurato il Re dell’isola in tutta la sua ira.

Kong – Skull Island: aspettando il ritorno del Re sul grande schermo

Sono stati pubblicati di recente dalla Warner Bros tre spettacolarissimi banner sul quale viene raffigurato King Kong, in un’iconografia che sta a rappresentare l’ira e la potenza del grande Re di Skull Island.

Il film “Kong – Skull Island”, che verrà diretto da Jordan Vogt-Roberts, non riprenderà assolutamente le pellicole precedenti, ma sarà un remake destinato in futuro ad unirsi al franchise di Godzilla, realizzando così il film di “Godzilla VS Kong”, che verrà rilasciato nei cinema per il 2020. Questa scelta è stata da molti criticata in quanto si ritiene che unendo i “mostri” più famosi del grande schermo, si potrebbe intaccare sensibilmente il valore originario attribuito a Kong e Godzilla nelle loro pellicole in “solitaria”. Quindi viene da chiedersi: porterà ai suoi frutti quest’intreccio così scoppiettante, o sarà un vero e proprio fallimento come credono i tanti?

Kong – Skull Island: La trama e il cast

Kong: Skull Island”, il nuovo remake del leggendario King Kong, narra le vicende di un gruppo di esploratori che ha deciso di avventurarsi alla scoperta di una sperduta isola dell’Oceano Pacifico. Il luogo risulta di una bellezza unica, ma allo stesso tempo cela dei pericoli che metteranno a rischio la sopravvivenza di tutti coloro che hanno intrapreso il viaggio. Man mano che il gruppo si ambienterà nell’isola, i componenti scopriranno presto di trovarsi nel regno il cui legittimo sovrano è proprio il temibile Kong in peli ed ossa.

La pellicola sar diretta da Jordan Voght-Roberts e avr nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, Thomas Mann e John C. Reilly.

Il film verr rilasciato nelle sale cinematografiche il 9 Marzo 2017.

Corrado Zocco

20/01/2017