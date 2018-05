Kim Cattrall reclutata per “Tell Me a Story”

Kim Cattrall, conosciuta soprattutto per il ruolo di Samantha Jones nella serie televisiva “Sex and the City”, grazie al quale ha ricevuto un Golden Globe e due Screen Actors Guild Awards, si unisce al cast del nuovo progetto della CBS.

Kim Cattrall si è unita al cast della prossima serie firmata CBS, “Tell Me a Story”, che prende le fiabe più amate del mondo e le rielabora sotto forma di thriller psicologici oscuri e contorti.

Ambientato nella moderna New York City, la prima stagione del dramma intreccia “I tre porcellini”, “Cappuccetto rosso” e “Hansel e Gretel” in una storia di amore, perdita, avidità, vendetta e omicidio.

Kim Cattrall interpreterà Colleen, una nonna improbabile e poco tradizionale che da giovane faceva la ballerina. Quando suo figlio torna a casa, portando con sé un’adolescente turbata, Kayla, questa ex ballerina dovrà finalmente crescere e assumere i doveri parentali per proteggere la sua famiglia da una minaccia molto tenebrosa e sinistra.

L’attrice si unisce a Billy Magnussen, che ha annunciato da tempo la sua entrata nel cast.

Kim Cattrall: dopo “Sex and the City”

Per Kim Cattrall questo è il primo ruolo da protagonista in una serie televisiva americana dopo “Sex and the City”. Da allora, Cattrall ha lavorato a livello globale su progetti tra cui la serie HBO Canada / Rhombus “Sensitive Skin”, in cui ha recitato e prodotto esecutivamente per due stagioni, nella seconda stagione della serie televisiva svedese “Modus” per TV4, la miniserie della BBC “The Witness for the Prosecution” e la miniserie inglese “Any Human Heart”.

“Tell Me a Story” proviene da Kapital Entertainment di Aaron Kaplan. La serie è scritta e prodotta da Kevin Williamson insieme a Kaplan, Dana Honor e Liz Friedlander. Friedlander si occuperà della direzione e della produzione esecutiva dei primi due episodi.

