Justin Hartley fa il punto su This Is Us – Spoilers

Justin Hartely in una lunga intervista fa il punto sulle nuove puntate di “This Is Us”, concentrandosi sulla dipendenza di Kevin, la morte di Jack e la collana.

Justin Hartely: un nuovo episodio di This Is Us

Nel corso dell’ottavo episodio della seconda stagione di “This Is Us”, “Number One”, Kevin (Justin Hartely) è ancora sotto la dipendenza di farmaci e alcool e continua la spirale in discesa vista nei precedenti episodi. Si trova a ritirare un premio al suo vecchio liceo, ma non accetta dicendo che non se lo merita.

Falsificando una ricetta medica trovata nella casa di un medico, rinuncia a comprare il farmaco quando vede entrare delle forze dell’ordine nel negozio. In un flashback un giovane Kevin fa arrabbiare Jack per la sua condotta durante il colloquio con l’allenatore di calcio. Jack poi scusandosi regala una collana a Kevin, che gli era stata data durante la guerra del Vietnam. Le aspirazioni di Kevin di diventare un calciatore professionista però si fermano quando subisce un brutto intervento durante una partita, causandogli dolori al ginocchio. Kevin perderà la collana mentre cerca di andare a casa di Charlotte, ma lei non lo farà entrare.

Justin Hartely: i problemi di Kevin

Nell’intervista rilasciata a Variety Justin Hartely parla dei problemi del suo personaggio che ha ormai raggiunto il punto limite, se sarà in grado di aiutare Kate e come la morte di suo padre sia uno dei problemi principali di tutto quello che gli è accaduto.

Justin Hartely spiega che delle volte le persone non vengono a conoscenza dei reali problemi di un’altra persona perché suppongono che tutto vada bene. Solo nel momento che succederà qualcosa di grave, allora quello è il momento che ti chiedi, cosa è successo? E perché non ti sei accorto di nulla prima.

In fondo anche Justin Hartely spera che il suo personaggio con questo episodio abbia toccato veramente il fondo e quindi sia deciso a risalire in superfice, visto che quando Kevin perde la collana è come se ogni speranza, ogni collegamento con il passato si sia persa con essa.

Quando alla fine dell’episodio il suo personaggio cerca di chiedere aiuto a Randall si trova in un’altra situazione ancora peggiore visto che Kate perde il bambino.

Justin Hartely alla fine è sicuro che il suo personaggio Kevin sa che la sua dipendenza dai farmaci è stata colpa della sua famiglia. Lui che all’inizio era titubante alla prescrizione dei medicinali visto la dipendenza della sua famiglia. Accetta la prescrizione solo perché arriva in un punto dove il dolore è troppo forte da combattere.

Alla domanda su l’ipotesi che la collana provenisse dal fratello di Jack e che quindi Kevin sapesse dell’esistenza di un fratello del padre, Justin Hartely ha spiegato che la serie si muove costantemente, che quando pensi di sapere qualcosa tutto può cambiare da un momento ad un altro.

Tomas Barile

15/11/2017