La finale di football americano tenutasi domenica 4 Febbraio è stata intervallata dalla messa in onda di alcuni trailer dei film più attesi del 2018. “Jurassic World: Il regno distrutto” è il nuovo film della Universal Picture al cinema dal 7 Giugno 2018.

Juan Antonio Bayona è il regista di “Jurassic World: il regno distrutto“, il quinto atto della saga di Jurassic Park iniziata nel 1993 da Steven Spielberg. Il nuovo film ci riporterà a Isla Nublar, dopo tre anni dalla distruzione del parco. Claire organizza una spedizione, coinvolgendo Owen con la speranza di ritrovare Blue, il primo velociraptor da lui allevato e ormai disperso. Mentre il vulcano dormiente torna a dar segni di vita, i due vengono a conoscenza di una cospirazione che potrebbe riportare l’intero pianeta ai tempi della preistoria.

Lo stesso Bayona afferma: “Questa volta si tratta di una storia molto diversa, perché la missione non è salvare persone, bensì i dinosauri. Sarà più dark e spaventoso dei film precedenti, ovviamente però quando hai Chris Pratt un film è anche molto divertente. ”

Il cast è ricco di attori, tra i quali troviamo Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine, Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda e Justice Smith. Attesissimo è il ritorno di Jeff Goldblum nei panni del matematico Ian Malcolm. L’attore non è presente nel nuovo video ma è stato protagonista di uno spot TV legato al film realizzato con Jeep.

Matteo Farinaccia

05/02/2018

Ecco lo spot:

It’s evolved. The All-New 2018 Jeep® Wrangler. Check out our Big Game Commercials here: https://t.co/UcRWGiFzuC @JurassicWorld #FallenKingdom #SBLII #JurassicWorld pic.twitter.com/XvLHkQ7bKM

— Jeep (@Jeep) February 5, 2018