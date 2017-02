Jurassic World 2: tante novità e James Cromwell nel cast

Sono ufficialmente iniziate le riprese di “Jurassic World 2” e ad annunciarlo è stato lo storico produttore Frank Marshall sul suo account Twitter, con una foto del suo ufficio di Londra. Siamo ancora all’inizio ma già trapelano alcuni dettagli sulla trama e anche un’importante novità: l’attore James Cromwell sarà presente nel film.

Jurassic World 2: svelati alcuni dettagli

My office in London up and running. And so it begins… @JurassicWorld #JurassicWorld pic.twitter.com/zl8fm0JwaF — Frank Marshall (@LeDoctor) 14 febbraio 2017

Frank Marshall ha pubblicato qualche giorno fa, sul suo account Twitter, questa foto dal suo ufficio di Londra: si possono vedere la locandina di “Jurassic World” e quella di “Dinosaurus!” (1960), film che ha certamente influenzato Steven Spielberg in “Jurassic Park”. Con questo post il produttore cinematografico ha voluto comunicare al mondo del web l’inizio ufficiale delle riprese del sequel di “Jurassic World”, che riconferma senza dubbi il regista Juan Antonio Bayona, visto il grande successo del primo capitolo: il film ha incassato più di 1.6 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Ovviamente la Universal Pictures ha desiderato fortemente un seguito, progetto che diventerà concreto con “Jurassic World 2” (titolo non ufficiale). La trama del nuovo lavoro è ovviamente tenuta segreta con grande attenzione ma, nonostante questo, sono sfuggiti dei piccoli dettagli. Il sito internet per tutti i fans della saga di “Jurassic Park” e di “Jurassic World”, il Jurassic Outpost, ha scoperto che la Universal ha registrato alcuni indirizzi web (IslaNubarRescueMission.com AllCreaturesHaveRights.com e AllCreaturesHaveRights.org) che sicuramente lo studio ha intenzione di utilizzare nella sua futura campagna virale.

In particolare gli ultimi due siti web suggeriscono l’importanza che occuperà il tema dei diritti dei dinosauri all’interno di “Jurassic World 2”: nel nuovo film emergerà un vero e proprio movimento per i diritti dei dinosauri, molto simile a quello che riguarda tutti gli altri animali. Questo, in realtà, era stato confermato l’anno scorso dal co-sceneggiatore Colin Trevorrow che aveva dichiarato: “I dinosauri saranno una parabola del trattamento che gli animali ricevono al giorno d’oggi: gli abusi, gli esperimenti medici, l’addomesticamento, la reclusione in zoo che sembrano prigioni, l’uso che ne fanno i militari, lo sfruttamento degli animali come armi”. Il nuovo action fantascientifico, quindi, parte da presupposti molto importanti e il prendere posizione sulla difesa di tutti gli animali è un gesto sicuramente molto impegnato ed apprezzabile, al di là della buona riuscita o meno del film.

Jurassic World 2: benvenuto James Cromwell

Nelle ultime ora è stato annunciato ufficialmente che l’attore statunitense James Cromwell avrà un ruolo all’interno di “Jurassic World 2”, ma ovviamente informazioni più precise sul suo personaggio non sono state ancora rivelate. Cromwell è un vero pilastro nel cinema americano, un veterano di Hollywood che ha preso parte a innumerevoli film: “Invito a cena con delitto”, “Explorers, Triplo gioco”, “Babe – Maialino coraggioso, che lo ha portato alla candidatura agli Oscar (1995) come Migliore attore non protagonista; e ancora “Larry Flint – Oltre lo scandalo”,”L.A. Confidential”,”Babe va in città”, “Il miglio verde”, “Io, Robot”, “Spider-Man 3”, “The Queen”, “The Artist” e molti altri. Ha recitato, inoltre, in svariate serie TV, come nella più recente “The Young Pope”, l’ultimo capolavoro di Sorrentino, nella parte del Cardinal Michael Spencer.

Insomma una carriera invidiabile che sicuramente non ancora finita. In “Jurassic World 2” l’attore si unirà ad un cast molto affiatato che è felice di accoglierlo: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda e Ted Levine. Inoltre in questo nuovo progetto Steven Spielberg sarà il produttore esecutivo (Amblin Entertainment), il compositore Michael Giacchino si occuperà della colonna sonora e il regista J.A. Bayona (“The Orphanage”, “The Impossible”, “Penny Dreadful”)ha promesso che il film sarà davvero sorprendente.

Non ci resta che aspettare altri dettagli sui dinosauri più amati del cinema.

17/02/2017

Ludovica Attenni