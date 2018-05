Jessica Chastain, Marion Cotillard, Lupita Nyong’o nello spy thriller “355”

La Chastain Freckle Films produrrà il dramma di un agente segreto per nell’era post Weinstein, con Simon Kinberg dietro la macchina da presa. Anche Penelope Cruz e Fan Bingbing fanno parte del cast di “335”, uno spy thriller tutto al femminile.

355: Jessica Chastain, Marion Cotillard, Lupita Nyong’o nel cast

Jessica Chastain, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Fan Bingbing e Lupita Nyong’o saranno le protagoniste di “355”, un thriller di spionaggio tutto al femminile.

La casa di prduzione Chastain Freckle Films produrrà la pellicola che verrà diretta dal regista Simon Kinberg e basata su una sceneggiatura di Theresa Rebeck su un’idea originale di Jessica Chastain. La storia si ripromette di ricreare un’avventura a livello mondiale, infatti le cinque attrici protagoniste faranno parte di agenzie internazionali che si uniranno, superando conflitti e sospetti, per combattere un’organizzazione criminale il cui scopo è quello di gettare il mondo nel caos. Lungo la strada estranei e nemici diventano presto amici, formando così un’alleanza spionistica sotto il nome in codice di “355”.

Jessica Chastain e Kelly Carmichael saranno le produttrici del film insieme allo stesso Kinberg con la sua casa di produzione Kinberg Genre. La FilmNation Entertainment e la Media Finance Group apriranno le vendite al Festival di Cannes, inoltre il progetto sostenuto da un cast A-list cercherà compratori stranieri e statunitensi. La FilmNation Entertainment gestirà le vendite internazionali mentre la Media Finance Group rappresenterà i diritti degli Stati Uniti.

La Chastain, insieme alla Freckle Films ha puntanto nel far assumere ad Hollywood più registi, sceneggiatori e talenti sottotono in modo da incrementare la rappresentanza femminile in queste posizioni.

“Vedo la creazione di qualcosa come “355” come un’opportunità e un privilegio per riunire un gruppo eterogeneo di donne, che hanno influenzato molto l’industria cinematografica attraverso il loro lavoro, per unirsi allo stesso modo ed esplorare il mondo cazzuto dello spionaggio e del thriller internazionale”, ha affermato Jessica Chastain in una recente dichiarazione.

Simon Kinberg ha aggiunto: “È qualcosa che non ho mai visto, ed è qualcosa che credo non sarà solo incredibilmente divertente per il pubblico globale di oggi, ma anche qualcosa di stimolante per un mondo sempre più diviso”.

Riccardo Careddu

02/05/2018