Confermata Patty Jenkins per dirigere “Wonder Woman 2”

Finalmente la regista statunitense Patty Jenkins ha chiuso l’accordo per poter dirigere “Wonder Woman 2”. Il sequel dedicato alla supereroina del DC Extended Universe e componente della Justice League, ritornerà diretta anche questa volta dalla regista che ha saputo sfruttare al meglio il personaggio di Diana Prince.

Wonder Woman 2: sequel per il film girl power

Grazie alla maestria della Jenkins nel riuscire a dirigere la pellicola, con sole poche reshoots, nonostante l’attrice Gal Gadot fosse incinta, il primo film su Wonder Woman è stato un successone sia a livello di critica che al Box Office mondiale.

Da quando si è appresa la notizia che sarebbe stato fatto “Wonder Woman 2”, tutti i fan e la Warner Bros. Pictures volevano il ritorno della Jenkins, persino Patty Jenkins in persona voleva a tutti i costi ritornare dietro la macchina da presa di questo acclamato cinecomic. E finalmente le preghiere di tutti sono state ascoltate e perfino esaudite.

Variety ha riportato che la regista ha finalmente chiuso un accordo con la Warner Bros. Pictures che le permetterà di ritornare a dirigere il sequel sulle avventure di Diana Prince. Non è stato, però, specificato se la Jenkins abbia richiesto esplicitamente di avere il controllo creativo oppure di essere coinvolta nella stesura della sceneggiatura.

Wonder Woman 2: il ritorno di Diana Prince aka Wonder Woman

Adesso che la Jenkins ha ripreso il timone, i fan di tutto il mondo possono finalmente rilassarsi. “Wonder Woman 2” è già previsto per l’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi per il dicembre del 2019. Non è ancora chiaro su quando o dove il film verrà girato, ma la produzione del sequel avrà inizio sicuramente la prossima estate.

Con l’universo cinematografico della DC in continua espansione, potrebbe essere difficile per la regista mantenere le aspettative alte, anche se già ha convinto milioni di spettatori con la prima trasposizione cinematografica in solitaria di Wonder Woman. Adesso che Patty Jenkins può effettivamente dire di essere sulla via del ritorno, non dovrebbe passare molto tempo prima che venga rilasciato qualche dettaglio scottante.

Alessio Camperlingo

12/09/2017