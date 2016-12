Isle of Dogs: il nuovo progetto firmato Wes Anderson

Isle of Dogs: è in arrivo il prossimo film diretto da Wes Anderson che vedrà nel proprio cast attori come Greta Gerwig, Scarlett Johansson e molti altri ancora.

Isle of Dogs: l’ennesima sorpresa del regista



Sembrava ormai che i progetti di Wes Anderson si sarebbero fermati per queste vacanze natalizie al meraviglioso cortometraggio realizzato per conto della H&M. A quanto pare le sorprese non finiscono qui. Il progetto di cui stiamo per parlare in questo articolo era stato già annunciato parecchio tempo fa, ma ovviamente non era stato rivelato nulla di concreto che avesse potuto aiutare a far luce sul lungometraggio, almeno fino ad ora.

Dopo l’ultimo film “Grand Budapest Hotel” realizzato nel 2014, ritorna con una nuova pellicola dal titolo “Isle of Dogs”, un film d’animazione che verrà realizzato in stop-motion.

Isle of Dogs: la clip di 3 minuti

Nel breve filmato di soli tre minuti non si è in grado di capire granchè, ed ovviamente moltissimi particolari e dettagli sono tenuti segreti al pubblico. Sarà curioso capire quali saranno le dinamiche del film sia per quanto riguarda la trama che per quanto concerne la tecnica con il quale verrà realizzata la pellicola.

“Isle of Dogs” nonostante la trama del film è ancora segreto, senza dubbio non si può negare il fatto sul set Wes Anderson avrà a disposizione un cast a dir poco stellare, formato da Bill Murray, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Edward Norton e infine ci sono anche le due new top entry del cast come Scarlet Johansson e Greta Gerwig, le quali senza dubbio daranno molta vivacità al progetto.

Ovviamente ancora non è stata comunicata nessuna data di rilascio ufficiale, bisognerà attendere ancora un po’ per capire su quale direzione si muoverà il regista per realizzare la sua nuova pellicola.

Corrado Zocco

22/12/2016