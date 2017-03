Inhumans: ingaggiato Anson Mount

“Inhumans” è la saga del vasto universo Marvel, dedicata a questi individui geneticamente superiori agli umani, ‘inumani’ appunto. Anson Mount sarà il nuovo dio-re nei panni di Freccia Nera.

Inhumans: definito il profilo dell’indiscusso sovrano Freccia Nera

“Inhumans”, la serie degli ABC con la specie immaginaria (gli inumani) ripresa dai fumetti e nata dalla matita di Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), ha scritturato Anson Mount per un’interpretazione da protagonista: sarà Freccia Nera.

Personaggio enigmatico e difficile, quello di Black Bolt, dato l’affronto che Anson Mount troverà nel recitare senza avere dialoghi e comunicando silenziosamente. Tutto questo è dovuto al fatto che Freccia Nera, il re degli Inumani, è dotato di una forza strepitosa non solo fisica ma anche ‘vocale’: la sua voce sarebbe capace di distruggere intere città con un semplice sussurro.

Lo rende perciò un personaggio singolare nella serie “Inhumans”, e facendo un viaggio a ritroso lo è sempre stato dato che Freccia Nera ha subito un’esposizione alle nebbie terrigene (per ottenere poteri) quando era ancora nel grembo materno, ottenendo così dei poteri decisamente superiori.

Una grande sfida quindi per l’attore Anson, noto soprattutto per il ruolo di Cullen Bohannon in “Hell on Wheels“.

Inhumans: nessun dialogo per Anson Mount ma presto lo vedremo all’opera

Oltre ad essere il re degli “Inhumans” il ruolo si complica per questa caratteristica che ben contraddistingue Freccia Nera dai suoi simili Inumani. Non gli basteranno quindi carisma e presenza regale, dovrà allenarsi molto più sull’espressività facciale.

“Ad Anson intriga la sfida di interpretare un personaggio che comunica solo in silenzio. Il suo entusiasmo, permette di capire facilmente per quale motivo sia il nostro Freccia Nera”. Queste le dichiarazioni di Jeph Loeb, capo di Marvel Television.

Non ci tocca aspettare troppo: i primi due episodi di “Inhumans” saranno straordinariamente distribuiti nelle sale IMAX a partire da venerdì 1 Settembre 2017.L’esordio americano avverrà La serie esordirà giovedì 26 settembre 2017, e ogni giovedì, nelle successive settimane andrà in onda un episodio (8 settimane).

Roberta Perillo

28/02/2017