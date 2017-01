Il Testimone: le nuove puntate da domani su TV8

Domani alle ore 23:15 su TV8 (come recitano gli spot pubblicitari ‘al tasto 8 del telecomando’) verrà trasmessa la prima puntata dell’ottava stagione dello show documentaristico “Il Testimone”, come sempre condotto dal regista e attore Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che per 6 puntate ci accompagnerà alla scoperta di personaggi e luoghi con il suo classico umorismo e i suoi spunti di riflessione.

Il Testimone: una nuova stagione tra Roberto Bolle e gli arbitri della Prima Categoria

I temi trattati in questi episodi inediti sono molto variegati: si parte dall’incontro con Roberto Bolle, nel quale la goffaggine del conduttore sarà particolarmente esilarante paragonata all’eleganza e alla leggiadria del famoso ballerino. Le puntate due e tre documenteranno il viaggio nel lontano Buthan, piccolo regno sulla catena montuosa himalayana nel quale il presentatore cercherà il segreto della felicità.

Nella quarta invece si parlerà di collezionismo e (soprattutto) collezionisti, permettendoci di analizzare da vicino come una passione possa divenire un’ossessione. Nel penultimo episodio verrà esplorato il mondo dell’arbitraggio, dai campetti degli esordienti fino alla Serie A, e si tenterà di scoprire cosa si prova a dover decidere le sorti di una partita di pallone. Nell’ultimo infine ci sarà un originale confronto tra i profili delle star di Instagram e gli ultimi eroi dei fotoromanzi di oggi.

In seguito verranno trasmesse quattro puntate per la prima volta sulla televisione in chiaro, che andrebbero a formare la stagione precedente, e che mostreranno due viaggi, uno a Las Vegas, ‘la città del peccato’, e uno a Miami.

Giovanni Picano

19/01/2017