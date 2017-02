Hugh Jackman: operato di nuovo per un tumore alla pelle

L’attore Hugh Jackman ha annunciato ieri sui social di essersi sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per la rimozione di un cellula cancerosa della pelle, ancora un volta sul naso. Jackman venerdì sarà presente al Festival di Berlino per presentare al stampa e pubblico il suo nuovo film “Logan – The Wolverine”, decimo capitolo della saga “X-Men” e ispirato ai fumetti Marvel Comics “Vecchio Logan”.

Hugh Jackman: una battaglia condivisa con il pubblico

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all’s well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 13 febbraio 2017



Hugh Jackman ha dichiarato sul suo account Twitter di star bene dopo l’operazione e questo soprattutto grazie ai numerosi controlli di prevenzione a cui si è sottoposto e al competente staff medico che è riuscito ad asportare le cellule tumorali. Purtroppo però, per l’interprete di Wolverine, non è la prima volta che deve combattere contro questa malattia: Hugh Jackman ha sofferto già sei volte di cancro alla pelle, l’ultima volta nel 2013. L’attore aveva già all’epoca ribadito su Instagram sia l’importanza della prevenzione sia dell’uso della crema solare, instaurando così un dialogo sincero con i followers e informandoli della battaglia che stava combattendo già da molti anni.

In quell’occasione l’attore aveva parlato a cuore aperto, con sincerità: sua moglie Deborra-Lee Furness lo aveva convinto a farsi visitare da un medico dopo aver notato una piccola macchia sul suo naso. Seguendo il suo consiglio, Hugh Jackman aveva scoperto che non si trattava di una semplice sciocchezza, come pensava inizialmente, ma si era rivelata maligna e da rimuovere con urgenza.

Questo dimostra come anche un personaggio noto possa raccontare con umiltà e umanità un dramma che affligge molte persone, dando così forza e sostegno a chi, come lui, è costretto a vivere questo dramma. Nonostante la recente operazione, però, Hugh Jackman si mostra sorridente, felice di aver sconfitto ancora una volta il suo male e ha comunicato che sarà regolarmente presente venerdì sera alla Berlinale, con il film “Logan” di James Mangold che uscirà nelle sale italiane il 1 Marzo 2017.

14/02/1017

Ludovica Attenni