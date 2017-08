Hellboy: Milla Jovovich entra nel cast del reboot

Di recente si vociferava di un reboot dell’amatissimo cinecomic “Hellboy”, ed è stato confermato finalmente che il film si farà e a vestire i panni della famigerata Blood Queen, antagonista di questa nuova saga cinematografica, sarà Milla Jovovich.

Hellboy: il reboot prende forma

Dopo anni si avanti e indietro e dopo che milioni di fan in tutto il mondo hanno aspettato con ansia di rivedere sul grande schermo il supereroe rosso, un terzo film farà il suo ingresso nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a breve.

All’inizio la pellicola doveva essere diretta dal regista dei primi due capitoli, Guillermo del Toro, ma il progetto è stato accantonato svariate volte e i fan hanno iniziato a perdere ogni speranza. Non molto tempo dopo è stato annunciato che l’attore protagonista di “Stranger Things”, David Harbour, è stato scelto come nuovo Hellboy per un reboot diretto da Neil Marshall.

Si sa che il creatore della saga a fumetti, Mike Mignola, aiuterà la crew a plasmare questo nuovo progetto, dando una mano nella stesura dello script insieme agli altri sceneggiatori. I dettagli sulla trama e di come la Blood Queen possa interagire con gli altri personaggi è ancora da stabilire e niente di concreto è stato ancora rivelato.

Hellboy: Blood Queen, la nuova spietata villain

L’attrice protagonista della saga cinematografica “Resident Evil”, Milla Jovovich, è stata scelta come interprete della Blood Queen, che nei fumetti è conosciuta anche come la leggendaria Dama del Lago e Nimue (personaggi tratti dalle avventure di re Artù).

La Blood Queen è un personaggio che eccelle nell’arte della stregoneria, grazie a anni di pratiche antiche e spirituali che potrebbero aiutare ad estendere maggiormente l’universo di “Hellboy”.

Nel frattempo l’unica cosa certa è che le riprese della nuova trasposizione cinematografica inizieranno questo autunno e con l’annuncio di questo cast spettacolare c’è solo da aspettarsi il meglio. Tocca solo essere pazienti per poter gustare qualche nuova indiscrezione sulla trama e dettagli succulenti riguardo al film

Alessio Camperlingo

09/08/2017