Happytime Murders: Elizabeth Banks si unisce al cast

Dopo aver speso molti anni a cercare di sviluppare questo film, finalmente si è dato il via alla produzione di “Happytime Murders”. E ciliegina sulla torta, Elizabeth Banks si è aggiunta al cast della puppet comedy affiancando Melissa McCarthy.

Happytime Murders: ci si aspettano grandi cose

Lo sviluppo per “Happytime Murders” ha avuto inizio nel 2008 con la Jim Henson Company. La sceneggiatura viene descritta come una parodia dei classici film noir e con riferimenti ad altri show a sfondo crime drama.

Si può dire che viene messo in atto una cosa simile a “Chi ha incastrato Roger Rabbit” e c’è la possibilità ci siano dei contenuti un R-rated, ma nonostante ciò pieno del classico umorismo previsto da una produzione condotta dalla Jim Henson Company.

La storia ha luogo in un universo alternativo dove i pupazzi sono vivissimi e conducono le loro vite al fianco degli esseri umani. Quando l’intero cast di uno show, The Happytime Gang, è stato vittima di un omicidio, un pupazzo e la sua partner umana devono risolvere il caso. Proprio Melissa McCarthy si trova ad interpretare la detective umana e di recente anche la sua collega di “Amiche della sposa”, Maya Rudolph, si è aggiunta al cast di questo nuovo puppet-movie.

Happytime Murders: il mistero si infittisce

Adesso è stata confermata Elizabeth Banks come aggiunta al cast di questa parodia dei classici film noir. Il suo personaggio è una ballerina di burlesque di nome Jenny che potrebbe aver a che fare con chi ha compiuto l’omicidi del gruppo The Happytime Gang.

Il progetto è stato in gestazione per molto tempo ed è un bene vedere che al cast si sono aggiunte attrici del calibro della Banks in ruoli significativi, finalmente potranno persino iniziare le riprese dopo così tanto lavoro di background.

Fortunatamente il regista Brian Nenson può tirarsi su le maniche e creare una pellicola divertente e anticonformista. Aspetteremo tutti con ansia altre informazioni su “Happytime Murders”” per essere sempre aggiornati.

Alessio Camperlingo

14/09/2017