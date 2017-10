Grey’s Anatomy spin-off: anche Jay Hayden entra nel cast

Grandi novità per il più popolare medical drama statunitense di sempre ambientato in un movimentao ospedale di Seattle; il franchise di “Grey’s Anatomy”, per la gioia di tutti i fan, sta per estendere la sua grande famiglia ad un nuovo spin-off davvero esplosivo e Jay Hayden presterà il suo volto ad uno dei protagonisti.

Grey’s Anatomy spin-off: nuovi membri dello show assieme a Jay Hayden

Dopo quattro anni dall’ultimo episodio di “Private Practive” – lo spin-off dedicato al personaggio di Addison Montgomery, ex moglie del defunto Derek Shepherd e interpretata dall’attrice Kate Walsh – la ABC ha annunciato l’arrivo di un attesissimo nuovo appuntamento con i protagonisti di “Grey’s Anatomy”.

Come precedentemente dichiarato, la nuova serie sarà dedicata ai pompieri della città di Seattle e finalmente abbiamo i primi nomi di chi sarà parte integrante del cast. Gli episodi non hanno ancora un titolo ufficiale e le riprese inizieranno con all’incirca una settimana dopo la data stabilita inizialmente, proprio a causa di un ritardo della produzione nel selezionare gli attori. I nuovi membri del team saranno introdotti in una puntata in onda questo autunno, durante la quattordicesima stagione dello show e vantano la presenza, tra le tante new entry, di Jay Hayden, attore americano noto per le sue interpretazioni in film di successo come Warrior (2010) e il più recente Monolith (2016); oltre che per “The Catch”. Hayden interpreterà il personaggio di Travis, un coraggioso pompiere pronto a mettere la sua vita al servizio del prossimo. Nel cast figurano anche Grey Damon nel ruolo del tenente Jack; i pompieri Dean, Maya e Victoria, rispettivamente interpretati da Okieriete Onaodowan, Danielle Savre e Barrett Doss. I nuovi arrivati saranno tutti figure onnipresenti della serie e affiancheranno alcune nostre vecchie conoscenze tra cui Jaina Lee Ortiz e Jason George presi in prestito dal telefilm principale.

Grey’s Anatomy spin-off: un clima ‘incandescente’ per la nuova serie in arrivo

Lo spin-off s’inserisce nel contesto dell’ultimo drammatico ed incandescente episodio che ha concluso la tredicesima stagione, in cui i medici e i pazienti di “Grey’s Anatomy” hanno dovuto avere a che fare con un terribile incendio che ha interessato tutto l’ospedale e che ha visto protagonisti proprio gli eroici pompieri che vedremo presto in azione sul piccolo schermo in uno show interamente dedicato a loro.

Secondo Stacy McKee, produttrice e co-showrunner di “Grey’s Anatomy”, il nuovo format scaverà – basandosi sull’impronta della serie madre – nelle vite personali dei personaggi, profondamente intrecciate alle loro esperienze professionali.

Ilaria Romito

09/10/2017