Grey’s Anatomy festeggia l’episodio 300 (SPOILER)

“Grey’s Anatomy” giunge al trionfante traguardo dei 300 episodi. Il record sarà festeggiato a dovere con una puntata speciale, che rende il giusto omaggio ai protagonisti che nel corso degli anni hanno reso la serie un successo.

Grey’s Anatomy: passato e presente nella puntata speciale

Sintetizzare 14 anni di successo non deve essere impresa semplice per Shonda Rhimes e gli autori di “Grey’s Anatomy”, come impossibile è riportare in onda tutti i personaggi, alcuni dei quali brutalmente fatti morire, che hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Sta di fatto che tutti, o la maggior parte almeno, avranno giustizia in questo episodio celebrativo, che in USA verrà trasmesso domani, e in Italia andrà in onda il 10 dicembre su FoxLife.

Più che triste, però, sarà una puntata emozionante, ha dichiarato Vernoff: “L’ho scritta come fosse una lettera d’amore a tutti quelli che ci hanno seguito in questi anni. Se c’è un sentimento chiave in quest’episodio, è la nostalgia, il tema sono i fantasmi del nostro passato”.

Tuttavia non rivedremo proprio tutti i protagonisti che negli ultimi anni hanno reso celebre lo show. Grande assente sarà Cristina Yang, interpretata da Sandra Oh: “Darei qualsiasi cosa per assistere a una visita di Sandra Oh e l’episodio 300 sarebbe stata una perfetta occasione, ma non accadrà”, ha spiegato Krista Vernoff, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie, in un’intervista con TvLine.

Le speranze di rivederla un giorno però, non sono vane: “Sandra potrebbe tornare un giorno per la fine della serie, o qualcosa del genere, ma non riapparirà in questa stagione”, ha detto.

Stando a quanto rivelato dalla Abc, il settimo episodio della quattordicesima stagione, vedrà i camici bianchi più amati della tv, alle prese con i feriti di un’incidente alle montagne russe di una fiera. Attraverso i pazienti che si troveranno a soccorrere, i protagonisti avranno modo di ricordare alcuni dei vecchi protagonisti, come Cristina, George e Izzie.

La morte del neurochirurgo interpretato da Patrick Dempsey è ancora un lutto da metabolizzare per moltissimi fan della serie. Nonostante siano passate tre stagioni e Meredith abbia ricominciato a farsi una vita, anche amorosa, il ricordo del Dottor Stranamore è ancora vivo nei ricordi degli spettatori.

Piccoli flashback di Dempsey sono stati inseriti qui e lì già in passato, in precedenti episodi della serie. Il fatto che nel promo Meredith si trovi su un ferryboat, uno dei luoghi preferiti del marito, non è sfuggito ai fan più attenti che sperano in un suo ritorno, in qualunque forma. Di sicuro si lascia intendere che in questa puntata possa essere ancora una volta al centro di un omaggio.

Di personaggi da ricordare c’è ne sono tanti altri in quattordici stagioni di “Grey’s Anatomy”. La Vernoff ha infatti confermato che ci sarà più di un semplice tributo agli ex specializzandi e a Sheperd, lasciando intendere che potrebbe esserci spazio anche per altri ex protagonisti, e tra Lexie Grey, Mark Sloan, Callie Torres, e Addison Montgomery, la lista appare davvero lunga.

Gianluca Panico

08/11/2017