Gotham: un grande ritorno in “The Blade’s Path”

Nella scorsa puntata della serie tv dedicata agli albori della carriera di un giovane e nascente Uomo Pipistrello, “Gotham”, abbiamo visto il ritorno sensazionale di uno dei personaggi principali della serie.

Gotham: il ritorno di Leslie Thompkins

Dopo essersi definitivamente separata da Jim Gordon, la dottoressa Gotham Leslie Thompkins era uscita dalla vita di uno dei protagonisti e, credevamo, anche da quella di noi spettatori. Alla fine della puntata intitolata “The Blade’s Path”, invece, la Thompkins ha fatto il suo ritorno sulle scene.

Durante l’episodio abbiamo visto Bruce Wayne (David Mazouz) togliere di mezzo Ra’s al Ghul (Alexander Siddig) con un coltello con cui tutti avranno a che fare dopo questa stagione. “The Blade’s Path” si è concentrato anche sul Pinguino (Robin Lord Taylor) e sul suo rapporto con Sofia Falcone (Crystal Reed).

Come se tutto questo non bastasse, un altro grande rientro è stato quello di Butch Gilzean (Drew Powell)- che ha fatto ritorno dal mondo dei morti per diventare Solomon Grundy, con una personalità decisamente cambiata rispetto al personaggio a cui eravamo abituati – per allearsi con Nigma (Cory Michael Smith).

Gotham: la dottoressa Thompkins e il suo incontro con l’oscurità

Leslie Thompkins è comparsa durante gli ultimi frame della puntata. Nigma e Butch stanno per suggellare la loro malvagia cooperazione recandosi all’anello di pugilato, dove Butch incontrerà un medico prima di poter competere, che si rivelerà essere proprio l’ex fidanzata del detective Gordon.

L’affascinante dottoressa non ha avuto vita facile durante le prime stagioni di “Gotham”. Dopo essersi innamorata di Gordon (Ben McKenzie) e aver passato la maggior parte della loro relazione a cercare di sopravvivere ai tentativi di toglierla di mezzo da parte di Barbara (Erin Richards) – ex fidanzata del poliziotto – ; la donna ha preferito lasciare la città, pur sapendo di essere incinta, per mettere in salvo se stessa e il bambino. Quando Jim l’ha cercata, lei era con un nuovo uomo: Mario (James Carpinello) e sembrava star bene, malgrado avesse perso il bambino che portava in grembo. Tuttavia Mario è stato infettato dal letale virus Tetch e Jim ha dovuto sparargli e ucciderlo; Leslie allora, è venuta a contatto con il virus volontariamente, trasformandosi in Dark – Leslie, prima di venire curata e lasciare nuovamente la città di “Gotham”.

Ora è tornata; ma il dolce e capace medico delle prime stagioni è solo un lontano ricordo; qualcosa di Dark- Leslie è rimasto. A quanto pare, la dottoressa Thompkins ha vissuto nel sottosuolo di “Gotham” mettendo a disposizione di combattimenti clandestini le sue competenze e affogando i suoi affanni nell’alcool.

Anche se non è più in contatto con Jim, è chiaro che è ancora ossessionata da lui e certamente non mancheranno d’incontrarsi. Anche Barbara, tornata in vita dopo essere stata uccisa, potrebbe riunirsi ai due, formando un triangolo davvero molto movimentato. Che succederà dunque ai nostri eroi? Che risvolto avrà nella storia questo inatteso ritorno? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate.

Ilaria Romito

20/10/2017