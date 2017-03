“Game of Thrones” settima stagione – secondo Kit Harington “sarà molto più ambiziosa”

Kit Harington, attore tra i protagonisti di “Game of Thrones” (“Il trono di spade” in italiano), rivela le proprie impressioni sulla nuova stagione.

“Game of Thrones” settima stagione: rivelata la data di uscita

16 Luglio, 2017.

Questa la data di uscita della nuova stagione di “Game of Thrones”, la settima. L’annuncio è stato dato proprio ieri attraverso una diretta su Facebook della pagina ufficiale della serie, in modo molto originale.

I gestori della pagina, infatti, hanno coinvolto i fan invogliandoli a digitare parole come “Fire” e “Dracarys” nei commenti, in modo da attivare una fiamma ossidrica che andasse a sciogliere un blocco di ghiaccio contenente l’attesissima data.

“Game of Thrones” settima stagione: meno episodi, ma ancora più sensazionale

Intervistato da ABC News, Kit Harington, interprete dell’ormai Re del Nord Jon Snow, ha risposto ad alcune domande sulla prossima stagione di “Game of Thrones”, l’adattamento televisivo della saga di romanzi “Cronache del ghiaccio e del fuoco” (“A Song of Ice and Fire”) di George R. R. Martin.

“Ci sono meno episodi quest’anno, per cui hanno investito più denaro in questi e la qualità si è elevata ulteriormente. Questa stagione sarà ancora più sensazionale e ambiziosa”.

La settima stagione, infatti, a dispetto delle precedenti che contavano dieci episodi ciascuna, sarà composta da sole sette puntate.

Tuttavia, la cosa che preme più all’attore della fortunata serie della HBO è che la settima e l’ottava stagione (la quale concluderà il cerchio narrativo di “Game of Thrones”) abbiano un finale “col botto”, in modo da condurre l’universo televisivo verso luoghi tuttora inesplorati.

Grandi speranze, quindi, per la settima stagione. Nonostante tutto, Harington tende sempre ad essere negativo riguardo le proprie performance e come queste saranno percepite dai fan della serie.

“Giro una scena e penso che sarà terribile. Poi però tutti la amano, quindi ne sono ovviamente contento”.

E parlando di nuovi progetti dopo la fine della serie?

“Come ogni attore, spesso diventi famoso per un solo ruolo e quindi te ne offrono sempre di simili. Jon Snow è un eroe, quindi nel mio caso ricevo molte proposte per ruoli di eroi taciturni. Ho imparato a starne alla larga, adesso. Mi piacerebbe prendere parte ad una commedia, ma non una commedia romantica. Non ne sono il tipo”.

Sonia Buongiorno

10/03/2017