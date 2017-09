Game of Thrones: saranno girati molteplici finali

Onde evitare che possa trapelare qualche indiscrezione sul finale di stagione della serie TV tratta dalla saga di romanzi scritta da George R.R. Martin, “Game of Thrones”, la HBO ha deciso di filmare più di un solo finale per evitare che i curiosi capiscano come le cose andranno realmente a finire.

Game of Thrones: parla il presidente della rete televisiva HBO

“Tutti quanti hanno una opinione ben definita su come dovrebbe finire lo show televisivo.” Dichiara il presidente del network, Casey Bloys, durante una conferenza svoltasi al Moravian College di Betlemme, dove ha parlato specialmente di quanto sia difficile riuscire a dare il giusto finale ad una serie TV di questo calibro.

Gli ammiratori di “Game of Thrones” si chiedono, più che altro, se il finale dello show possa in qualche modo riflettere il concept della storia come la immaginata George R.R. Martin, nonostante stia ancora cercando di finire la saga di romanzi. In più, dopo che la HBO si è trovata faccia a faccia con l’hackeraggio, il network vuole andare sul sicuro proprio girando più di un finale.

Game of Thrones: la fine di un’era

“So per certo che verranno girate multiple versioni del finale, così nessuno saprà realmente cosa accadrà.”, continua il presidente della HBO.

Nonostante il network non abbia confermato ancora niente in modo ufficiale sui finali multipli, non hanno neanche confermato molto riguardo alla stagione conclusiva di “Game of Thrones”. Si sa solamente che saranno sei episodi e che le riprese inizieranno a ottobre, ma qualche rumor fa pensare che continuino a girare anche a 2018 inoltrato.

Nel caso in cui si girino effettivamente più di un finale, per fortuna, sarà difficile da parte dei curiosi scoprire come andranno a finire le vicende nel continente di Westeros. Per il momento sappiamo solamente dire #WinterIsHere e soprattutto dopo l’ultima puntata non si può fare a meno di fremere sapendo che il Re della Notte cavalca un drago adesso. Però speriamo che la stagione conclusiva sia meglio di questa appena finita.

Alessio Camperlingo

15/09/2017