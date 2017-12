Ancora una volta, “Game of Thrones” ottiene il primato come serie tv più scaricata sul web nel 2017. Per il sesto anno consecutivo, lo show si conferma come il più popolare nel globo.

Game of Thrones è lo show più popolare e visto sul web per il sesto anno consecutivo

Ormai è evidente che moltissimi spettatori sparsi per il globo non si curano di regolari iscrizioni a siti streaming o a piattaforme televisive a pagamento. Il gradimento e la popolarità di una serie televisiva superano questi mezzi e gli affezionati agli show non riescono ad attendere le regolari messe in onda degli ultimi episodi rilasciati. “Game of Thrones” è un chiaro esempio di questo fenomeno.

Lo show tratto dai romanzi di George R. R. Martin e diretto da David Benioff e D. B. Weiss raggiunge, per il sesto anno consecutivo, il primato come show più visto e scaricato illegalmente nel web. La settima stagione di “Game of Thrones”, che vede tra i vari protagonisti Jon Snow e Daenerys Targaryen (interpretati rispettivamente da Kit Harington e Emilia Clarke), è stata trasmessa negli Stati Uniti da HBO e in Italia da Sky Atlantic e ha raggiunto milioni di telespettatori. Molti fan dello show, al contrario, hanno preferito i canali del web per seguire le ultime avvincenti vicende della corso al trono più popolare del 2017.

La classifica dei 10 show più visti sul web

Nonostante le varie critiche sulle ultime stagioni dello show, “The Walking Dead” si piazza al secondo posto nella classifica delle 10 serie tv più viste illegalmente sul web. Continua a mantenersi costante anche la popolarità di “The Big Bang Theory” che conquista il quarto posto, seguita da “Rick e Morty”. Contro ogni aspettativa comune gli show prodotti da Netflix non figurano in questa top ten, forse perchè il canale è divenuto così di successo che quasi tutti ormai posseggono un proprio account (o perlomeno lo chiedono in prestito).

Di seguito la lista completa:

1. “Game of Thrones”

2. “The Walking Dead”

3. “The Flash”

4. “The Big Bang Theory”

5. “Rick and Morty”

6. “Prison Break”

7. “Sherlock”

8. “Vikings”

9. “Suits”

10. “Arrow”

Claudia Pulella

29/12/2017