Game of Thrones: la produzione premiata ai BAFTA

“Game of Thrones”, entrata nel Guinnes dei primati come serie televisiva trasmessa simultaneamente nel maggior numero di paesi (173 per l’esattezza), dopo numerosi premi e candidature, si prepara a ricevere un BAFTA per la produzione.

“Game of Thrones”: in arrivo un altro riconoscimento

Il team della produzione della serie TV campione d’incassi “Game of Thrones” della HBO riceverà il BAFTA Special Award ai British Craft Television Awards di quest’anno, che si svolgeranno il 22 Aprile a Londra e saranno trasmessi in diretta Streaming su YouTube e Twitter.

Hannah Murray e John Bradley produttore di una delle serie, che sta avendo più successo negli ultimi anni, ritireranno il premio per conto della squadra. Dalla BAFTA hanno dichiarato che la premiazione è un riconoscimento dei confini che sono stati superati in tutte le aree di produzione nella realizzazione di “Game of Thrones”. Il premio riconosce anche il sostegno che la serie ha fornito per la produzione televisiva di fascia alta nel Regno Unito.

Le riprese dell’ottava stagione sono in corso e questa sarà l’ultima stagione, composta da sei episodi che andranno in onda nel 2019. La HBO sta lavorando a diversi potenziali spin-off della serie madre.

Lo spettacolo è stato girato in varie località dell’Irlanda del Nord e ha creato un quartier generale di produzione presso Titanic Studios a Belfast, che è stata una base per la serie fin dal Pilot.

Le dichiarazione dei vincitori

Parlando a nome del gruppo di produzione, i produttori esecutivi D.B. Weiss e David Benioff hanno dichiarato: “Molte, molte persone lavorano follemente per creare un film o un programma televisivo. Sono creatori tanto quanto attori, scrittori, produttori o registi e meritano di essere riconosciuti come tali “.

“L’arte di quello che è uno dei drammi più popolari del nostro tempo è a dir poco incredibile, dagli scatti mozzafiato di location ai costumi e alle scenografie dal design complesso, senza dimenticare il livello del team di make up e protesi, per citarne alcuni”, ha aggiunto Krishnendu Majumdar, presidente del comitato televisivo del BAFTA. “Grandi congratulazioni a tutti i partecipanti.”

Mariateresa Vurro

16/04/2018