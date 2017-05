Fear the Walking Dead Spoilers: preppers pronti per “la fine della democrazia”

Si prospetta una serie ricca di sorprese e colpi di scena, la terza stagione del telefilm “Fear the Walking Dead”, spin-off del più noto show televisivo dedicato ai non morti deambulanti. Tra i nuovi personaggi, un gruppo di persone preparate per “la fine della democrazia”.

Fear the Walking Dead Spoilers: un gruppo di survivalisti nella terza stagione

“Fear the Walking Dead”, lo spin-off e prequel dello show “The Walking Dead”, basata sull’avventura a fumetti omonima di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard e dedicato ad un futuro apocalittico invaso da creature non morte, aprirà la terza stagione col botto.

Dopo che alcune indiscrezioni già avevano lasciato trapelare che, prossimamente, ne vedremo delle belle – con villain sempre più cattivi e violenti, che metteranno a dura prova l’istinto di sopravvivenza dei nostri personaggi preferiti – secondo le più recenti news rilasciate dal produttore esecutivo Dave Erickson, le sorprese sembrano continuare.

Il fortunato spin-off, in onda ormai dal 2015 e ambientato in una Los Angeles distrutta dall’arrivo improvviso di una terribile epidemia zombie, vede i protagonisti – una famiglia allargata formata da Madison Clark, il suo fidanzato Travis Manawa e i loro figli – cercare di rimettere assieme i cocci di una società mandata allo sbaraglio e del proprio nucleo familiare, tragicamente separato dopo l’avvento dell’apocalisse.

Alla trama si aggiungerà un gruppo di survivalisti che si era preparato da tempo alla fine del mondo – non necessariamente all’arrivo degli zombie – prontissimo ad attivarsi in questo periodo di crisi e di “fine della democrazia”.

Fear the Walking Dead Spoilers: un gruppo di preppers risponde all’apocalisse

Il gruppo di preppers sarà ben più attrezzato all’arrivo dell’apocalisse, rispetto a tutti gli altri sopravvissuti, ed è proprio da qui che si aprirà la prima puntata della serie.

La stagione si giocherà sull’esplorazione di alcune tematiche già trattate precedentemente ma che, stavolta, vedremo sviscerate in modo molto più profondo: esiste un piano di sicurezza davvero efficace da poter seguire? Quali sono le conseguenze di una ‘crisi economica’ che porterà al blocco dell’unica moneta ancora valida e in circolo durante l’apocalisse? Cosa sei disposto a diventare per proteggere chi ami e cosa sei disposto a fare?

Lo scopriremo soltanto nelle prossime puntate.

Ilaria Romito

23/05/2017