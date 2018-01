Elizabeth Banks e Michael De Luca saranno i produttori esecutivi di “Uncanny Valley”, il nuovo progetto della Universal Pictures. Saranno affiancati anche da Max Handelman.

Elizabeth Banks e Michael De Luca produrranno “Uncanny Valley” per la Universal

La Universal Pictures ha ufficialmente acquistato i diritti del romanzo di Anna Wiener “Uncanny Valley”, la cui pubblicazione è prevista per il 2019. La scrittrice non avrebbe mai creduto che il suo blog avrebbe raggiunto un successo così elevato da diventare un romanzo, e addirittura un film. La storia, però, ha incuriosito davvero tutti e la competizione per l’acquisizione dei diritti era davvero elevatissima. La Universal ha avuto la meglio.

Il nuovo progetto della Universal Pictures, “Uncanny Valley”, sarà affidato alla produzione di Elizabeth Banks, Michael De Luca e Max Handelman. I tre non sono di certo nuovi a progetti di questo tipo: De Luca ha gestito tutta la produzione della trilogia “Cinquanta sfumature” e la Banks e Handelman hanno collaborato per “Pitch Perfect”, che è rivelato un vero e proprio successo.

I progetti di Michael De Luca ed Elizabeth Banks

De Luca non è noto soltanto per la trilogia di “Cinquanta sfumature”: ha infatti ricevuto una nomination agli Oscar per “The Social Network”, il film che racconta la storia che si cela dietro la fondazione di Facebook. Anche Elizabeth Banks, già attrice di successo, sta scoprendo un grande talento come produttrice e si cimenterà anche nel mestiere di regista. Infatti, sarà proprio la Banks a dirigere il remake di “Charlie’s Angel”, che vedrà nel ruolo di protagoniste Lupita Nyon’go e Kristen Stewart.

Claudia Pulella

4/1/2017