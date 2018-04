Donnie Yen nel nuovo live-action su Mulan

L’attore Donnie Yen ha appena concluso le trattative per entrare a far parte del cast del live-action diretto da Niki Caro.

La star cinese Donnie Yen sarà il comandate Tung

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter l’attore cinese Donnie Yen si unirà al cast del nuovo live-action Disney “Mulan”, il cui film di animazione risale al 1998.

Insieme all’attore troveremo nel cast l’attrice e cantante cinese Liu Yifei, anche conosciuta come Crystl Liu, che interpreterà la parte della guerriera protagonista, dopo un’ampia ricerca mondiale che si è conclusa con la sua scelta lo scorso novembre. Donnie Yen interpreterà il mentore di Mulan, il comandante Tung.

Dietro la macchina da presa troveremo la regista Niki Caro, che ha diretto il film “La Ragazza delle Balene”. La sceneggiatura sarà scritta da Lauren Hyken e Elizabeth Martin.

L’uscita del lungometraggio è prevista per il 27 maggio del 2020.

Chris Bender, Jason Reed e Jake Weiner sono i produttori. Il produttore di “Monster Hunt” “Crouching Tiger” e “Hidden Dragon” Bill Kong è il produttore esecutivo.

La Disney, dopo il rilascio dell’ultimo live-action “La Bella e la Bestia“, ha in previsione delle nuove uscite: Jon Favreau sta lavorando al sequel de “Il libro della giungla” e sul live-action “Il Re Leone”, Guy Ritchie invece è impegnato nella produzione de il film “Aladdin”

Donnie Yen: le precedenti collaborazioni

“Mulan” per Yen rappresenterà la seconda collaborazione con la Disney, in quanto l’attore ha partecipato al primo film della nuova saga Star Wars in “Rogue One: A Star Wars Story“.

Donnie Yen è una star nella sua natia Cina ed è conosciuto principalmente per aver partecipato a molti film d’azione e alla famosa serie di film di “Ip Man” che ora è al suo quarto episodio.

L’attore è rappresentato da CAA, China Bullet Films e Bloom Hergott.

Ilaria Di Mattia

12/04/2018