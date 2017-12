“Dark”: ordinata da Netflix la seconda stagione

“Dark”, la misteriosa serie tv sui viaggi nel tempo proveniente dalla Germania, ha appena avuto il permesso da Netlfix di andare avanti per una seconda stagione. La serie è stata presentata come una sorta di “Stranger Things” tedesco, e anche se condivide alcune cose con il famoso show , “Dark” è un pò più cerebrale e meno nostalgica. Ecco cosa sappiamo sulla seconda stagione di “Dark”.

Dark: in arrivo la seconda stagione dello “Stranger Things” tedesco

Netflix è chiaramente molto soddisfatta del suo prodotto proveniente dalla Germania, “Dark”. La serie spettrale, con storie che includono bambini scomparsi, uccelli morti e viaggi nel tempo, sta tornando.

In una notizia rilasciata dalla stampa, Kelly Luegenbiehl, coordinatore dei prodotti Netflix internazionali, ha detto “Quando abbiamo sentito per la prima volta di “Dark”, abbiamo realizzato molto presto che non avevamo visto niente altro come questo show prima, in Germania o nel resto del mondo. Questa serie è un testamento che dimostra come le grandi storie trascendono la geografia. Siamo eccitati dal fatto che i nostri fan in giro per il mondo sono affascinati dal misterioso mondo di Winden, e ora potranno continuare a vedere come si svolge la storia.”

Il marketing di “Dark”, con il suo immaginario fatto di ragazzini in bici, che incontrano il pericolo non appena scoprono un mistero associato alla loro città, presenta delle forti connessioni con “Stranger Things”, ma la serie è diversa da un semplice prodotto nostalgico. Entrambi gli show portano hanno un loro peculiare stile di scrittura, ma “Dark” è una serie molto più austera, quasi espressionista. Non c’è un senso spielberghiano dell’avventura, anzi “Dark” è costituito da orologi che ticchettano, lunghe stanze ombrose, sguardi freddi.

Riguardo alla seconda stagione della serie, gli showrunner Baran bo Odar e Jantje Friese hanno detto: “Siamo molto colpiti dalla reazione che ha causato la serie e siamo eccitati dal fatto che la nostra storia è stata un tale successo in un pubblico globale. Gli spettatori sono stati catturati dai segreti dei nostri protagonisti e si sono divertiti nello sbrogliare i vari puzzle. Sapere che ora stiamo per imbarcarci in un nuovo viaggio è, per noi showrunner, un sogno divenuto realtà. E i nostri fan possono essere sicuri che siamo pieni di sorprese per la seconda stagione.“

Questa è la sinossi ufficiale dello show:

“Dark” è ambientata in una città tedesca ai giorni nostri, dove la scomparsa di due ragazzini mette a nudo le doppie vite e le relazioni spezzate all’interno di quattro famiglie. In dieci episodi da un’ora, la storia volge in un colpo di scena soprannaturale che riporta indietro la città al 1986.

Non è stato ancora confermato quando uscirà la seconda stagione di “Dark”, ma per ora si può fruire della prima stagione su Netflix.

Nicolò Piccioni

21/12/2017