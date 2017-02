Castle Rock: nuova serie TV horror per Hulu

“Castle Rock” è il nuovo progetto messo in cantiere dal regista e produttore cinematografico J.J.Abrams e dal grande Stephen King, il maestro dell’horror, scrittore e sceneggiatore. I due lavoreranno insieme per produrre la nuova serie TV che sarà distribuita dalla piattaforma streaming Hulu.

Castle Rock: scenario per racconti da brividi

Sarà proprio la cittadina immaginaria del Maine, Castle Rock, a riunire ancora una volta J.J.Abrams e Stephen King, che hanno collaborato lo scorso anno per la miniserie TV thriller “22.11.63” (2016), tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore. Proprio a Castle Rock si ambientano molte storie ed efferati delitti dei romanzi e dei racconti di King e tutto questo sta per essere trasportato dalla pagina al piccolo schermo.

“Castle Rock” è scritta da Sam Shaw, sceneggiatore della serie period-drama “Manhattan”,e sarà una serie TV antologica che raggrupperà i personaggi e le varie tematiche dei racconti di Stephen King, che si ambientano nell’omonima città o che semplicemente citano questo luogo. La struttura è così impostata: ogni stagione si concentrerà su un determinato gruppo di protagonisti e storie, mantenendo però un filo conduttore e ricollegandosi, in vari modi, alle stagioni precedenti.

Si possono già intuire a quali immaginari si ispirerà “Castle Rock”: sicuramente ai romanzi “Le notti di Salem” (1975) e “Cose preziose” (1991). Torneranno, poi, la famosa prigione di Shawshank, dove si svolge il film “Le ali della libertà”, tratto ovviamente dal racconto di King “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank” e potremmo ritrovare personaggi come Annie Wilkes, la folle antagonista del romanzo “Misery”, trasportato in maniera egregia sul grande schermo grazie a “Misery non deve morire”, dove l’interpretazione magistrale di Kathy Bates è stata premiata con un Oscar alla miglior attrice (1990). Come dimenticarsi di Pennywise il Pagliaccio, meglio conosciuto come It, il clown più cattivo che sia mai nato dalla penna di uno scrittore, e ancora Danny Torrance, il famoso bambino chiaroveggente di “Shining”, protagonista di un altro libro di King, “Doctor Sleep” (2013).

Castle Rock: renderà giustizia alla storia letteraria di King?

Possiamo dire che sicuramente non si tratta di un progetto facile: per molti i personaggi e le storie narrate da Stephen King sono sacre, intoccabili e lo stesso vale per i film, molto famosi e ben riusciti ,che ne sono derivati. Di certo è una bella prova di coraggio da parte del regista J.J. Abrams che avrà di certo il compito di stupire con “Castle Rock”, progetto che metterà in scena alcuni fra i più importanti capolavori dello scrittore.

Pare che la serie TV mantenga la vena horror e thriller che percorre i romanzi di King: non si sa ancora molto su come il tutto verrà trasferito sul piccolo schermo ma si spera che si eviti la banalità. Sappiamo con certezza che il tutto verrà affidato alla produzione della Bad Robot di Abrams e alla Warner Bros Television: i presupposti sono buoni, non ci resta che vedere il resto!

20/02/2017

Ludovica Attenni