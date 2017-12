Bryan Singer licenziato: nuovo regista per il film sui Queen

Bryan Singer verra sostituito da Dexter Fletcher, regista di “Eddie The Eagle”, nella regia del nuovo biopic sui Queen, “Bohemian Rapsody”, come annunciato dalla Fox e dalla notizia pubblicata sull’ Hollywood Reporter.

Da Bryan Singer a Dexter Fletcher

Bryan Singer lunedì è stato allontanato dalla regia del film sulla storia dei Queen, “Bohemian Rhapsody“, dopo che lo studio aveva riportato di alcune sue assenze ingiustificate dal set; il regista da parte sua aveva risposto dicendo che la Fox si era rifiutata di dargli del tempo per prendersi cura di un parente malato.

Con Dexter Fletcher al comando la produzione dovrebbe ripartire la prossima settimana. Fletcher, che ha fatto il suo debutto sugli schermi con il film del 1976 “Bugsy Malone”, ha una lunga carriera nella recitazione, compresi alcuni ruoli nei film “Stardust” e “Kick-Ass”, mentre ha fatto il suo debutto alla regia con il film del 2011 “Wild Bill”. Recentemente Dexter Fletcher ha diretto il film del 2016 “Eddie The Eagle”, un film biografico riguardante l’omonimo sciatore britannico che dominò nelle Olimpiadi invernali del 1988.

Bryan Singer e i problemi con la produzione

La decisione di Fox di licenziare Singer è arrivata dopo uno scontro crescente tra il regista e la star di “Bohemian Rhapsody”, Rami Malek, che nel film interpreta il frontman dei Queen, Freddie Mercury. Mentre Malek e Singer sembra abbiano risolto le loro divergenze, la produzione tuttavia, che sta girando a Londra, è stata costretta a interrompersi venerdì a causa delle assenze del regista.

Dopo l’uscita dal progetto, Bryan Singer ha negato di essersi comportato in maniera non professionale. Ha dichiarato che lo studio si è rifiutato di lasciargli il tempo di prendersi cura di una “grave malattia di un suo parente”, così come della sua stessa salute. “Io non volevo altro che mi lasciassero finire il progetto, in modo da onorare l’eredità di Freddie Mercury e dei Queen” ha lasciato detto in una dichiarazione, “ma la Fox non me l’avrebbe permesso perchè ho temporaneamente avuto bisogno di prendermi cura della mia salute, e della salute dei miei cari.”

Il film “Bohemian Rapsody” è prodotto dalla Fox, la New Regency e la Graham King GK Films, e la sua uscita è stata spostata all’uscita per il 25 Dicembre 2018.