Bloodshot: James Mcavoy, Oscar Isaac e Mark Wahlberg si contendono il ruolo

Protagonisti negli ultimi anni di numerose pellicole di successo, James McAvoy, Oscar Isaac e Mark Wahlberg, sarebbero in competizione per il ruolo da protagonista in “Bloodshot”, prossimo film della Sony.

James McAvoy, Oscar Isaac e Mark Wahlberg: chi sarà Bloodshot?

La nota casa di produzione ha stilato una wish-list di attori per decidere a chi assegnare il ruolo principale in “Bloodshot”, adattamento dell’omonima serie di fumetti della “Valiant Comics”.

Il film racconta la storia di un uomo che ritorna in vita grazie alla combinazione con la nanotecnologia, diventando a sua volta una macchina da combattimento. Scritto da Kevin VanHook, Don Perlin, e Bob Layton nel 1992, il libro ha aiutato la celebre casa di fumetti a vendere più di 7 milioni di copie in diversi paesi.

Bloodshot è un personaggio appetibile per molti attori ed è per questo che la Sony sta valutando attentamente per capire chi ha le carte in regola per il giusto volto del personaggio. Nella cosiddetta “lista dei desideri” ,oltre ai già citati McAvoy, Isaac e Wahlberg ci sarebbero anche Nicholas Hoult e Jake Gyllenhaal.

Come affermato dal sito “The Wrap”, sebbene questi attori si trovino tra le prime scelte, non è detto che la Sony Pictures sia già in contatto con loro.

Scritto da Eric Heisserer (nominato all’Oscar e sceneggiatore di “Arrival”), “Bloodshot” vedrà alla regia Dave Wilson, come produttori Neal Moritz, Toby Jaffe (“Fast and Furious”) e Dinesh Shamdasani (direttore creativo della “Valiant Comics”).

James McAvoy, Oscar Isaac e Mark Walhberg sono considerati tra gli attori più amati dal pubblico, hanno saputo alternare nella loro lunga carriera film d’autore a grandi produzioni. Un’ascesa inarrestabile, con numerosi progetti in uscita: vedremo Mark Walhlberg nel quinto capitolo di “Transformer-L’ultimo cavaliere”, Oscar Isaac nell’attesissimo film galattico, “Star Wars- The Last Jedi” e James McAvoy nel prossimo film di Wim Wenders, “Submergence”, affiancato dalla bellissima Alicia Vikander.

Silvia D’Ambrosio

18/05/2017