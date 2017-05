Un nuovo interessante progetto porterà sul grande schermo la diva Blake Lively. Il film sarà tratto da un altro romanzo dell’autrice di “Big Little Lies”.

Un ruolo importante per Blake Lively

Blake Lively è un’icona di stile su ogni red carpet. I suoi outfit hanno fatto girare la testa a chiunque, uomini e donne. Ma la bella star americana è sopratutto un’attrice. Dopo essere cresciuta in TV con “Gossip Girl”, Blake Lively ha partecipato a numerosi film, che non l’hanno mai davvero messa in risalto.

L’annuncio del suo prossimo progetto, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. Pare infatti che l’attrice diventerà la protagonista di “The Husband’s Secret”, nuovo adattamento di un romanzo di Liane Moriarty.

Questo nome forse non vi dirà nulla, ma si tratta della donna che ha scritto “Big Little Lies”, uno dei maggior successi televisivi dell’ultima stagione.

La serie TV “Big Little Lies”, con protagoniste d’eccezione come Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, è stata acclamata da critica e pubblico. CBS vuole approfittare del successo delle storie di Liane Moriarty per ottenere nuovi applausi. Questa volta, però, al cinema.

Blake Lively sarà Cecilia Fitzpatrick

Il nuovo adattamento del romanzo della Moriarty, “The Husband’s Secret” ruoterà attorno alla figura di Cecilia Fitzpatrick (Blake Lively), moglie e madre impegnata, la cui vita perfetta viene minacciata da un segreto che il marito ha nascosto per anni. La scoperta trascina Cecilia nel panico, quando Cecilia si rende conto che la sua vita è costruita su bugie e oidio.

Per l’occasione, il presidente della CBS Films ha commentato così la scelta:

“Liana Moriarty si è imposta come una delle voci più definitive della donna moderna e la capacità di Blake Lively di combinare vulnerabilità, forza e straordinario talento la rende l’attrice perfetta per dare vita alla creatore della Moriarty.”

Paola Pirotti

26/05/17