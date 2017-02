Bill Paxton: l’attore muore a soli 61 anni

Bill Paxton, attore americano noto al pubblico mondiale soprattutto per aver recitato in film come Terminator, Aliens e Titanic (e molti altri ancora), ci lascia nel giorno degli Oscar.

Bill Paxton: addio all’attore di “Training Day” e “Big Love”

Bill Paxton ci lascia con alle spalle una lunga carriera ricca e speciale. Muore dopo aver subito un intervento al cuore. Purtroppo per Bill, secondo quanto riporta la Bbc citando fonti della famiglia, si sono verificate delle complicazioni che gli hanno causato un infarto.

Paxton è il protagonista in “Big Love” sulla HBO, per la quale ha avuto tre nomination ai Golden Globe come miglior attore; a questo proposito la dichiarazione ufficiale della HBO: “Siamo molto dispiaciuti per la morte di Bill Paxton. “Big Love” è stata una serie importantissima per la HBO per molti anni grazie al talento e alla grazia straordinari di Bill”.E’ il detective Frank Roarke nella nuova serie della CBS “Training Day”., è il vampiro Severen de “Il buio si avvicina”, film cult di Kathryn Bigelow.

Ha recitato al fianco di Arnold Schwarzenegger in “Commando” e in “Predator 2”; accanto a Kevin Costner nella mini serie tv “Hatfields and McCoys” ruolo che gli è valso un Emmy. Bill Pexton era un attore che James Cameron amava, uno dei suoi preferiti: lo vediamo in molti suoi film come “Titanic“, “Terminator“ e anche in “Aliens- Scontro Finale” del 1986.

Ritroveremo Bill al cinema nel suo ultimo ruolo in “The Circle“, a fianco di Tom Hanks, dove lo vedremo nelle vesti del padre di Emma Watson. Il film uscirà il 27 aprile.

“Bill Pexton: un uomo che illuminava ogni stanza con il suo charm, la sua energia e il suo calore contagiosi. Un grande narratore che amava condividere aneddoti divertenti e storie sul suo lavoro”. E’ stato un grandissimo attore ma soprattutto un grande uomo che rimarrà nel cuore di tutti noi.

Addio Bill!

Roberta Perillo

26/02/2017