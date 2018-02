“Big Little Lies”: Adam Scott nella seconda stagione

La serie televisiva “Big Little Lies – Piccole grandi bugie” sta per tornare con la seconda stagione. Il cast è stato riconfermato e Adam Scott.

Big Little Lies – Piccole grandi bugie: la seconda stagione

Secondo quanto riporta TVLine, Adam Scott (Ed Mackenzie nella serie) sarà presente nella seconda stagione di “Big Little Lies” nel suo ruolo di paziente, leale e fedele dolce metà di Reese Witherspoon ( Madeline Martha Mackenzie)

Un portavoce della HBO ha dichiarato che Scott (attualmente protagonista di “Fox’s Ghosted”) tornerà regolarmente nel nuovo capitolo formato da sette episodi. Le riprese riprenderanno a marzo prima di una premiere del 2019. Il portavoce ha anche rivelato che Ed dovrà confrontarsi con delle durissime prove per portare avanti il suo matrimonio con Madeline.

“Big Little Lies” ha ricevuto sedici nomination agli Emmy Award e ne ha vinte otto, tra cui ” Outstanding Limited Series” e tre “Acting Awards” per Nicole Kidman, Skarsgård, and Dern. Il trio ha anche vinto un Golden Globe per la “Miglior Miniserie o Film – TV”.

Big Little Lies: pasticci e mezze verità all’ordine del giorno

La serie tv statunitense è stata creata da David E. Kelley ed ha debuttato nel 2017, basata sul romanzo “Piccole Grandi Bugie” di Liane Moriarty. La prima stagione è stata diretta da Jean-Marc Vallée e trasmessa su HBO. Nel dicembre 2017, l’emittente televisiva ha annunciato il ritorno di “Big Little Lies”.

Nella primo capitolo di “Big Little Lies” assistiamo all’avventura extraconiugale dell’alter ego di Witherspoon con il regista teatrale della scuola. Una relazione che sembrava nascosta a Ed. Sicuramente il signor Mackenzie verrà coinvolto nelle bugie della moglie Madeline.

Con il ritorno di Adam Scott segueono tutte le principali protagoniste della serie: Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz. Grande new entry nella “Big Little Lies” family per Maryl Streep che interpreterà il ruolo della madre di Perry. Entrano a far parte della Big Little Lies vergine Meryl Streep, che si unisce al cast come madre di Perry (Alexander Skarsgård).

Matteo Farinaccia

28/02/2018