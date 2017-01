Ben Affleck: rinuncia alla regia di “The Batman”

Ben Affleck, dopo aver interpretato il noto supereroe Batman nel film “Batman v Superman: Dawn of Justice”, uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 e diretto da Zayn Snyder, aveva deciso di impegnarsi anche nella regia e nella produzione del sequel “The Batman”, scatenando l’entusiasmo di molti. L’attore, invece, ha improvvisamente rivelato di voler abbandonare il ruolo di director e di dedicarsi solo alla recitazione.

Ben Affleck: il no alla regia del sequel di “Batman v Superman: Dawn of Justice”

Ben Affleck da tempo aveva reso noto che, oltre a mantenere il ruolo di Bruce Wayne nella saga diretta da Zayn Snyder (“L’uomo d’acciaio” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”), avrebbe preso l’impegno di occuparsi personalmente della regia del nuovo film “The Batman”. Questa dichiarazione aveva entusiasmato sia i suoi fan che la critica, curiosi di vedere l’attore americano nel nuovo ruolo di director.

Ma Ben Affleck, lasciando tutti sorpresi, ha cambiato idea: infatti ha deciso di non dirigere più il nuovo film dell’uomo pipistrello. Non preoccupatevi, però, perchè sicuramente non abbandonerà il suo ruolo di attore e ha tenuto a motivare al suo amato pubblico la sua scelta:

“Ci sono personaggi che hanno un posto speciale nel cuore delle persone. Interpretare questo ruolo richiede attenzione, passione e la migliore performance che io possa offrire. E’ chiaro che non posso fare entrambi i lavori a livello richiesto. Insieme con lo studio, ho deciso di trovare un partner in un regista che collaborerà con me a questo gigantesco film. Ci sono ancora dentro, e lo faremo, ma intanto stiamo cercando un regista. Io rimango totalmente impegnato in questo progetto, e non vedo l’ora di dargli vita per tutti i fan del mondo”.

Ben Affleck: una scelta da ammirare

Nonostante molti siano rimasti delusi dalla decisione presa da Ben Affleck, le sue parole hanno dato agli spettatori una giustificazione accettabile e tutta da ammirare. L’attore, infatti, ha sottolineato l’impegno che richiede sia il ruolo di regista che quello di interprete e ha umilmente rinunciato al primo perchè ha ammesso che non avrebbe potuto dare il risultato che tutti i fan di Batman meritano.

Questa è un’affermazione molto saggia e rispettabile perchè dimostra l’impegno, la serietà e l’interesse che Ben Affleck mette di volta in volta nei suoi progetti, a cui dedica il suo tempo e la sua passione. Ben Affleck, sicuramente, dedicandosi a 360° al suo ruolo di Bruce Wayne, riuscirà a dare il meglio di sé nel nuovo film dedicato a uno degli eroi più amati di sempre.

Ben Affleck: la Warner Bros cerca un nuovo regista

E adesso chi prenderà le redini del progetto “The Batman”?

La Warner Bros al momento è impegnata nella ricerca di un nuovo e talentuoso regista, che riesca a creare un nuovo ed esplosivo film all’altezza degli altri, diretti da Zayn Snyder. Ora non ci resta che attendere altre dichiarazioni che forse riveleranno il nome del misterioso director. Nonostante questo, complimento a Ben Affleck e alla sua umiltà !

31/01/2017

Ludovica Attenni