Ben Affleck, Matt Damon e Jennnifer Todd produrranno “The Shadows”

La Paramount sta collaborando con Ben Affleck, Matt Damon e la “Pearl Street Films”di Jennifer Todd per “The Shadows”, la storia dei primi detective americani.

Ben Affleck e Matt Damon tornano a rendere omaggio a Boston

Secondo le prime indiscrezioni “The Shadows” racconterà la storia dei primi ufficiali del Paese, e sarà ambientato a Boston, la città natale di Damon e Affleck. Ben Affleck e Matt Damon, grandi amici oltre che colleghi, tornano a collaborare e a rendere omaggio alla città di Boston dopo la notizia di quest’estate che vedeva i due come produttori di “City on a Hill”, una serie tv crime nata da un’idea dello stesso Affleck e Chuck MacLean. La serie non ha ancora una data di rilascio, ma Showtime ha deciso di avviare la produzione dell’episodio pilota, come anticipato da “Variety”.

Damon e Affleck tornano a Boston, come nel primo film che li ha visti al lavoro fianco a fianco, “Will Hunting – Genio Ribelle”, per cui entrambi si aggiudicarono il premio Oscar per la Migliore Sceneggiatura originale. Chris Bremner è autore dello script di questo nuovo progetto acquisito dalla Paramount e lavorerà alla sceneggiatura per quello che sarà un thriller d’ epoca.

La vicenda di “The Shadows” è ambientata alla fine degli anni Quaranta: Boston è una città in piena espansione, di quasi 140.000 abitanti, ma conta solo poco più di 150 agenti di polizia, secondo le fonti. Con il dilagare dei crimini, il sindaco dà il via alla formazione di una task-force conosciuta come “The Shadows”, la prima forza di polizia che si occupò di lavorare con informatori criminali, indossare abiti borghesi e andare sotto copertura. Il gruppo ha rivoluzionato l’applicazione delle forze dell’ordine, superando la linea tra bene e male, sullo sfondo della crescente xenofobia e isteria causata dalla prima grande ondata di immigrazione della nazione americana.

La “Pearl Street Film”, che co-produrrà il film, ha già prodotto il dramma vincitore dell’Oscar “Manchester by the Sea” di Kenneth Lonergan , e il drammatico “Live by Night” (“La legge della notte”), diretto da Ben Affleck. Jennifer Todd è stata anche produttrice degli Oscar di quest’anno e sta lavorando allo spettacolo del 2018.

Bremner invece sta lavorando allo script di “Bad Boys 3”, prodotto dalla Sony, ed è co-sceneggiatore del film “Houdini” di Dan Trachtenberg, insieme con Noah Oppenheim (“Jackie”).

Gianluca Panico

13/10/2017