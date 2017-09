Avengers 4: uno spoiler involontario da parte di Gwyneth Paltrow

Quando c’è grande attesa per un film, è facile che i fan rivoltino in lungo e in largo il web per cercare informazioni a riguardo; ma a volte sono proprio gli interpreti a lasciarsi sfuggire qualche piccolo spoiler, come è successo all’attrice Gwyneth Paltrow per “Avengers 4”.

Avengers 4: chi tornerà sul set?

L’incredibile tribolazione dietro le riprese del prossimo film dedicato ai supereroi Marvel, di nuovo alle prese con il loro proposito di salvare l’universo dai supercattivi, ancora prima che esca il terzo capitolo della saga, riempie di curiosità fan e amanti del genere, che non vedono l’ora di scoprire qualche succulenta curiosità su quello che sarà il futuro degli “Avengers”, se non fosse altro per sapere chi avrà la meglio sul temibile Thanos.

Secondo la trama ufficiale infatti – della quale sappiamo ancora molto poco – il temibile e crudele signore del male Thanos, cercherà di raccogliere le pietre dell’Infinito, che gli permetteranno di acquisire un potere talmente grande che ci sarà bisogno di riunire molti più eroi provenienti dal DC Universe di quanti ne abbiamo visti combattere insieme, dalla parte del bene, fino ad ora.

Chi sopravviverà dunque allo scontro decisivo? A quanto pare qualche informazione a riguardo è sfuggita dal set di Atlanta, dove si stanno girando le scene del prossimo film in arrivo nelle sale nel 2019.

Avengers 4: sul set di Atlanta con Gwyneth Paltrow c’erano molte altre star

Dalle informazioni che i produttori della pellicola non sono riusciti a tenersi strette – o che forse non hanno voluto per ragioni di marketing, chi può saperlo? – a quanto pare a girare ad Atlanta, vi erano sia Chris Evans che Brie Larson, perciò non è difficile immaginiamo che il paladino americano per eccellenza Capitan America, farà il suo glorioso ritorno in Avengers 4. Anche l’attore Sebastian Stan ha confermato di riapparire nei panni di Bucky, e proprio in queste ore, la stessa Gwyneth Paltrow si sarebbe lasciata andare ad un altro succulento piccolo spoiler riguardo al ritorno di un ulteriore personaggio.

In un’intervista rilasciata ad Hollywood Reporter la nota e talentuosa attrice ha spifferato non solo che anche lei sarebbe ritornata in “Avengers 4”, ma che anche anche Don Cheadle avrebbe seguito il suo esempio, nel ruolo di James Rhodes alias War Machine.

Per saperne di più dovremo avere ancora un po’ di pazienza, considerando che il film arriverà nelle sale solo il 3 maggio 2019. Nel frattempo, magari, qualcun altro si lascerà scappare dichiarazioni indiscrete, tenete gli occhi ben aperti sul web!

Ilaria Romito

22/09/2017