Dopo “Assassinio sull’Orient Express” in produzione “Assassinio sul Nilo”

Dopo poche settimane dall’uscita nelle sale americane del film “Assassinio sull’Orient Express”, la 20th Century Fox ha deciso di mettere in pre-produzione “Assassinio sul Nilo.

Assassinio sull’Orient Express: i primi risultati

Il film “Assassinio sull’Orient Express” è basato sul grande romanzo di Agatha Christie che vede come protagonista il detective belga Hercule Poirot. Costretto a investigare sulla morte di un passeggero avvenuta sul treno che da Istanbul portava a Calais, Poirot comincia a indagare per trovare il colpevole tra i tredici passeggeri che viaggiano con lui nel vagone.

Il film scritto da Michael Green ( “Logan – The Wolverine” di James Mangold, “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve) è diretto dal cinque volte candidato all’Oscar Kenneth Branagh (“Dunkirk” di Christopher Nolan, “Cenerentola”), qui anche nelle vesti del protagonista, affiancato da un cast stellare composto da attori del calibro di Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad.

“Assassinio sull’Orient Express” sta riscontrando un discreto successo al box office raggiungendo 150 milioni di dollari di incasso (al 10/11/2017) a fronte di un budget di 55 milioni, proprio per questo successo immediato si sta già ipotizzando di adattare un’altra opera della grande scrittrice.

Assassinio sull’Orient Express: un nuovo film da un romanzo di Agatha Christie

Il romanzo in questione è “Poirot sul Nilo” (titolo originale “Death on the Nile”) pubblicato nel 1937 vede il detective Hercule Poirot indagare su un omicidio legato a un triangolo amoroso finito decisamente male. Il romanzo ha già avuto una fortunata trasposizione cinematografica nel 1978, dal titolo “Assassinio sul Nilo” diretta da John Guillermin con Peter Ustinov, David Niven, Angela Lansbury, Mia Farrow e Bette Davis, che ottenne un premio Oscar per i migliori costumi.

La sceneggiatura di questa nuova versione cinematografica di “Assassinio sul Nilo” sarà curata da Michael Green, già sceneggiatore di “Assassinio sull’Orient Express”, e quasi sicuramente dietro e davanti la macchina da presa ci sarà ancora una volta il bravissimo Kenneth Branagh.

Steve Asbell produttore cinematografico, attualmente al lavoro per il film “Bad Times at the El Royale” con Chris Hemsworth e Jeff Bridges, si occuperà di sovraintendere questo nuovo progetto della Fox.

Tomas Barile

21/11/2017