Ashley Cummings è approdata al ruolo di Pippa nell’adattamento della Warner Bros. e di Amazon Studios di “The Goldfinch”, come riportato da Variety.

Un nuovo ruolo per Ashleigh Cummings

Ashely Cummings è pronta per rivestire i panni di Pippa nel film “The Goldfinch”. Oltre a lei, nel film, Ansel Elgort dovrebbe interpretare il protagonista Theo, mentre l’attore di “Dunkirk” Aneurin Barnard interpreterà Boris; Willa Fitzgerald invece rivestirà i panni di Kitsey. Il regista di “Brooklyn” John Crowley guiderà l’operazione.

Basato sul libro vincitore del Premio Pulitzer di Donna Tartt, “The Goldfinch” segue le vicende di un giovane chiamato Theodore Decker che sopravvive a un attacco terroristico in un museo, attacco che tuttavia uccide sua madre. Da qui, lui finisce per vivere una serie di disavventure che lo fanno arrivare a Las Vegas, in cui, assieme al suo padre fannullone, rimane coinvolto nel giro delle contraffazioni di opere d’arte.

Nel libro, Pippa è l’unico vero amore di Theo, che era anche nel museo nel giorno dell’attentato ed è rimasta traumatizzata dall’evento. A causa di questa esperienza condivisa, lei e Theo hanno punti di vista simili e sviluppano dei sentimenti l’uno per l’altro.

Gli Amazon Studios hanno accettato di co-finanziare il film, che inizierà la sua produzione negli inizi del 2018. Come parte del patto, Amazon investirà più di un terzo del budget del film, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni secondo gli addetti ai lavori. In cambio, avrà i diritti dello streaming della pellicola sul suo servizio Prime. Questo sarà anche il modo in cui il film verrà lanciato nelle piattaforme di intrattenimento home video. La Warner Bros si occuperà anche della distribuzione del film.

Questo è il primo ruolo di Ashleigh Cummings nel film di una grande major. Precedentemente era apparsa nella serie Netflix australiana “Miss Fisher – Delitti e misteri“.

Nicolò Piccioni

19/12/2017