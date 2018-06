La FX (Fox eXtended) ha rivelato sui social la data d’uscita per la stagione 8 di “American Horror Story“.

Svelate le date della Première di “America Horror Story 8”

“Non molto tempo adesso.” Così riporta la didascalia sul post di Facebook di “American Horror Story”, che rivela da data della presentazione in anteprima dell’ottava stagione della seguitissima saga horror.

Lo show creato da Ryan Murphy andrà in onda da mercoledì 12 settembre 2018 alle 10 / 9c su FX negli Stati Uniti e in Italia sulla Fox.

Non abbiamo ancora un titolo ufficiale del nuovo capitolo, ma il regista e sceneggiatore della serie Ryan Murphy ha annunciato che “America Horror Story 8” sarà un crossover tra due precedenti stagioni della saga, la prima intitolata Murder House e la terza Coven.

L’annuncio di un crossover tra Murder House e Coven non è una sorpresa. Infatti, già nell’ottobre 2016, Ryan Murphy aveva anticipato sui social che stavano ragionando ad una stagione che unisse questi due precedenti capitoli. Eravamo all’esordio del sesto episodio dell’antologica, quando l’autore aveva affermato con certezza che non sarebbe stata la settima, la tanto attesa serie crossover, senza però dare ulteriori indicazioni. Ricordiamo che “American Horror Story” è già stata rinnovata fino alla nona stagione, attesa nel 2019.

Successivamente Ryan Murphy, aveva ipotizzato che non sarebbe stata neanche l’ottavo, il capitolo che avrebbe unito due delle parti più amate della saga, poiché non era sicuro se tutti i membri del cast sarebbero stati disponibili. Evidentemente la situazione è cambiata, il regista e il suo staff sono giunti ad una diversa decisione.

Finora il cast di “American Horror Story 8” vede la presenza di Sarah Paulson, conosciuta nella serie per il ruolo di Cordelia Foxx direttrice dell’Accademia di Miss Robichaux. Evan Peters, interprete dello psicopatico assassino Tate Langdon in Murder House e il presidente della confraternita Kyle Spencer in Coven. Confermata la presenza anche per l’ottava stagione della saga horror, degli attori Kathy Bates, Billy Eichner, Cheyenne Jackson, Adina Porter e Leslie Grossman, a cui bisogna aggiungere Joan Collins, per la prima volta nell’universo di “American Horror Story”, probabilmente nella veste della nonna di Evan Peters.

L’unione tra Murder House e Coven sarà ovviamente come annunciato il crossover più importante di tutta l’antologia di “American Horror Story”.

Chiara Broglietti

29/06/2018